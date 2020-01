MARS reinaugura el museo regional de La Laguna

Escuchar Nota

Torreón, Coah.- El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís reinauguró el Museo Regional de La Laguna (MUREL), ahí dijo que esta región es rica en infraestructura cultural y sobre todo tiene museos que son admirados a nivel nacional, teatros y se está celebrando 25 años de La Camerata de Coahuila.



“En suma, esta es una sociedad participativa”, acotó.



En su mensaje, el Mandatario coahuilense dio la bienvenida a la Secretaria de Cultura del Gobierno Federal, Alejandra Frausto Guerrero, a través de quien envió su saludo y también gratitud al presidente Andrés Manuel López Obrador.



Reconoció a la comunidad cultural de La Laguna, que es muy unida, y dijo sentirse contento de poder agradecer a todos los que aportaron para que hoy se inauguren 3 salas.



“Desde ahora se volverá a convocar, una vez más, a la niñez y a la juventud para que visiten de nueva cuenta este recinto”, declaró.



Agradeció a la funcionaria federal haber elegido a Coahuila para ser sede de la Reunión Nacional de Secretarios de Cultura, también porque ha tomado en cuenta a Ana Sofía García Camil, Secretaria de Cultura del Estado.



“Hoy, La Laguna es lo que es por la participación de su gente. Uno de los retos es seguir trabajando como sociedad, abrazando los valores de las familias, inculcándolos y también trasmitiendo hacia lo más valioso que tenemos: los niños, niñas y los jóvenes”, expresó.



En noviembre de 2018, el Museo Regional de La Laguna (Murel) cerró parcialmente para comenzar una reestructuración profunda tanto del inmueble como del discurso museológico y museográfico de las salas permanentes.



Ahora reabre sus puertas para mostrar el devenir histórico de esta región.



En este emblemático espacio cultural, el INAH actualizó los contenidos de cinco secciones: Paleontología, Primeros Pobladores, Arqueología Regional, Mesoamérica y Etnografía, que dan la bienvenida a sus visitantes con una atractiva museografía y un discurso actualizado.



En el marco de esta reapertura, se montó la exposición “Pirámides, montañas sagradas”, que permanecerá hasta el 31 de mayo.



Esta muestra es un viaje por la evolución de estas estructuras monumentales, sus características particulares, funcionalidad y, sobre todo, sus múltiples simbolismos.



Entre las remodelaciones más importantes al recinto, se consideraron adaptaciones que incluyeron el remozamiento de áreas de paso entre las salas y la actualización de sistemas de iluminación y climatización.



Asimismo, se incluyeron nuevos y mejores recursos gráficos y audiovisuales, mobiliario diseñado y producido exprofeso y mejoramiento a la señalética exterior, para fortalecer la presencia del museo en el bosque y sus alrededores.



Mediante una colección de 384 objetos de carácter paleontológico, arqueológico, histórico y etnográfico, distribuido en 900 metros cuadrados, se emprende un viaje por la historia del hoy territorio de Coahuila, que se remonta a alrededor de 8 mil años.



Frausto Guerrero, Secretaria de Cultura del Gobierno de México, subrayó que este momento es de agradecimientos, de felicitaciones, pero sobre todo de compromisos.



Hizo hincapié en el que tiene el presidente López Obrador, que es fundamental y que sabe que es uno de los ejes de esta transformación: La cultura.



“Nunca más será un adorno, sino que es uno de los hilos a través de los cuales se puede tejer una realidad distinta, y es un derecho, según la Constitución”, aclaró.



En el marco del 80 Aniversario del INAH, la funcionaria dijo que este instituto ha dedicado su esfuerzo a la investigación, a la conservación, pero sobre todo a reconocer a las culturas de México —tal como la diversidad que hoy exhibe el MUREL—.



La conservación de las piezas de este recinto es única, extraordinaria y habla a favor del desierto, explicó.



Dijo que uno de los compromisos que han hecho como Federación, es seguir construyendo en favor de las expresiones artísticas en aquellos lugares donde las fisuras son más profundas en los niños y en los jóvenes, y advirtió que Coahuila está invitado al Complejo Cultural de Los Pinos para exhibir lo mejor de esta tierra.



La bienvenida estuvo a cargo de Gretel de la Peña Villarreal, Directora del MUREL, quien se dijo complacida por esta reinauguración.



Precisó que el 22 de noviembre de 1976 nació un sueño, que La Laguna pudiera tener un sitio donde contara su historia.



De esta forma, hoy hace 43 años, el MUREL exhibe y difunde el patrimonio más importante y representativo de América.



“Ahora a mí me toca decir gracias por todos aquellos que ‘picaron piedra’ y dejaron huella; a los anteriores directores que están como invitados, los felicito por haber dejado la investigación del patrimonio que recibí hace 7 años, y hoy permiten seguirla contando”, dijo.



Héctor Guerrero Herrera, presidente del Patronato del Centro Cultural de La Laguna, también intervino para puntualizar que cuando se trabaja en equipo y por un objetivo en conjunto, se logran grandes avances sociales, y en este caso culturales.



Subrayó que para los laguneros esta reinauguración es un orgullo: “Al dar este paso lo dignificamos. Un museo jamás será museo si no hay gente. No lo dejemos de visitar, acerquémonos, vengamos con nuestra familia”.



Jorge Zermeño Infante, Alcalde de Torreón, rindió homenaje a quienes construyeron este recinto, e hizo un recuerdo sincero de los que han luchado por la cultura en la Comarca Lagunera.



Dijo que en esta área de Coahuila se cuenta con 16 museos, e invitó a los presentes a hacer más difusión de los mismos para que más ciudadanos los conozcan, en especial por el que hoy se reabre.



Diego Prieto Hernández, Director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), expresó que para el Gobierno de México el patrimonio cultural es fundamental.



“Nos parece muy importante que recuperemos este museo para difundir entre los niños en edad escolar el orgullo de su pertenencia, el reconocimiento de nuestro origen”, señaló.



“El norte tiene mucho qué aportar, y no sólo del punto de vista económico, sino desde el punto de vista cultural. Con la apertura del MUREL repuntan los museos de la región”.



A este acto acudieron también Ana Sofía García Camil, Secretaria de Cultura del Gobierno del Estado de Coahuila; Juan Manuel Garibay López, coordinador nacional de Museos y Exposiciones del INAH; José Francisco Aguilar Moreno, del INAH Coahuila; y Elías Agüero Durán, Director de Cultura de Torreón.