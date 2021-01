Martha Bárcena representará a México en toma de posesión de Biden

Escuchar Nota

La representante de México en la toma de posesión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden este siguiente miércoles, será la embajadora Martha Bárcena. En tanto, se espera para estos próximos días el beneplácito del todavía gobierno de Donald Trump a la propuesta de Esteban Moctezuma como nuevo embajador, informó Roberto Velasco, director y encargado de despacho de la Subsecretaria para América del Norte de la Cancillería.En conferencia de prensa, descartó que se trate de una descortesía el no haber esperado a que asuma Biden la presidencia para enviar la solicitud de beneplácito, porque se trata de un proceso entre estados y además, acotó, la oficina de transición ya tomó conocimiento de esta propuesta.-¿No hubo descortesía en no esperar a que asumiera la nueva administración para solicitar el beneplácito?“No, es algo de lo que está enterado el equipo de transición del presidente Biden, entonces no veo donde estaría la descortesía, es un trámite entre estados y entre gobiernos en funciones, no es un trámite con un gobierno en particular”, subrayó.En el caso del próximo embajador norteamericano, una vez que Christopher Landau anunció el término de su gestión este 20 de enero, el director para América del Norte señaló que esperarán la designación que haga la administración Biden“La designación del nuevo embajador la tiene que hacer el nuevo gobierno, el embajador Landau-que es un buen amigo y alguien a quien apreciamos mucho-dejará el cargo el 20 de enero y entonces corresponderá a la siguiente administración designar a un embajador y nos hará de manera oportuna la solicitud de agreement o beneplácito”El director y encargado de despacho de la Subsecretaria para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, destacó que la agenda de temas que han dialogado con el equipo de transición del presidente Biden tiene que ver con cooperación para el desarrollo del sur de México y el norte de Centroamérica para frenar la migración, así como el combate al tráfico de armas y el mantener un proceso simultáneo de vacunación masiva contra Covid-19 en los tres países de América del Norte.Con información de Excélsior