Tunden a Martha Figueroa y Andrea Legarreta por defender a Rix sobre denuncia de Nath Campos

Escuchar Nota

No entender nada nivel



Conductores del programa "Hoy" culpabilizando a la víctima.



Por tomar y por "seguir una amistad" con el youtuber.



Que alguien les recuerde que:



La culpa no es del alcohol, ni de lo que traía puesto, ni de la víctima, LA CULPA ES DEL VIOLADOR. pic.twitter.com/TbS3KBRRNM — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) January 25, 2021

Andrea Legarreta tiene tooooda la razón en dos cosas: no, no estuviste ahí y efectivamente, NO SABES NADA. https://t.co/jHY5gsgXr3 — Larissa Pm (@LariPoncem) January 26, 2021

“Yo conozco a Nath desde recién nacida. La mamá de Nath trabajó conmigo, Nath es bien valiente y bien especial. Siento raro que haya inventado. El tema sería… ¿por qué tienen que tomar hasta ahogarse y no se acuerden qué pasó o qué permitieron y qué no?”, comentó la periodista de espectáculos.

“Lo que luego saca un poquito más de onda es que sigan teniendo una relación de amistad con estas personas. Con diferentes personas que denuncian pero siguen teniendo una relación cercana, esto confunde un poco. Yo no digo que no puede ser, eso confunde un poco”, expresó la conductora en la sección de “HOY”.

Un tema polémico de estos últimos días fue la denuncia de Nath Campos hacia el, esto piensan las conductoras de "HOY".Incluso a pesar de que estamos en el 2021 y hay un gran avance en materia de leyes e igualdad de género así como de peticiones o protestas por parte de grupos feministas para apoyar la causa; aún existen muestras de machismo incluso entre mujeres, como lo dejó entreveren “HOY”.Esta mañana los conductores del programa matutino hablaron sobre la denuncia de la youtuberhacia el creador de contenido, mejor conocido como “Rix”. La joven dio a conocer que su entonces amigo tuvo comportamientos inadecuados que se pueden catalogar como acoso y abuso.Al respecto, la periodista de espectáculosdio muestra de que aún no cuenta con las herramientas o recursos para abordar temas tal delicados como lo son el acoso, el abuso y la violencia de género; y es que la colaboradora de “” revictimizó a la youtuber.Incluso cuando Rix tiene antecedentes y denuncias penales en su contra así como testimonios que demuestran comportamientos que se pueden identificar como acoso, en la mesa dedel programa de Televisa, decidieron dudar de las acusaciones.Una de las situaciones más importantes en medio de una denuncia de acoso y abuso es la de no dudar de quien está denunciando; principalmente cuando existen pruebas y hay un patrón repetitivo en el sujeto que cometió dichos señalamiento, como en el caso delSi bienya pasó por una experiencia traumática de la que decidió hablar después de un tiempo, también se debe respetar la forma en la que contó su vivencia. Si por la vía legal se puede desestimar o señalar como una acusación falsa, entonces hasta ese momento se puede refutar su situación.Aunque Figueroa mencionó que entiende que lano inventó, recalcó que es muy importante que “no se pierda la conciencia” para no llegar hasta ese punto.Esto fue lo que comentó Andrea Legarreta al respecto del casoQuien sorprendió aún más en este tema fue Arath de la Torre, quien mencionó que de ser cierto o falso es importante que se hable de este tema porque permite que otras personas den a conocer su experiencia.