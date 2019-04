Martha Higareda e Itatí Cantoral apoyan movimiento #MeToo

Las actrices mexicanas Martha Higareda e Itatí Cantoral se congratularon y dijeron sentirse orgullosas de que las mujeres hayan alzado la voz a través del movimiento #Me too para defenderse de los abusos.No dudan en brindar apoyo a las afectadas, aunque reconocen que la iniciativa busca que se abra el dialogo acerca del acoso sexual que sufren las mujeres y crear conciencia social sobre esta problemática que ha ido en aumento, sin la ayuda de las autoridades.Ambas figuras participaron en una conferencia de prensa para promocionar su más reciente filme. Martha Higareda dijo sentirse orgullosa de todas aquellas mujeres que han levantado la voz y se han convertido en un ejemplo.“Ese movimiento en la manera en que nació es una forma muy digna de decir ‘esta es la persona con su nombre y apellido y esta es la denuncia que quiero hacer’. Ese tipo de denuncias y ese tipo de valentía es lo que yo personalmente aplaudo”.Itatí Cantoral, aseguró sentirse feliz con el movimiento #MeToo, sin embargo, dijo estar en desacuerdo con la manera anónima de hacer las denuncias, puesto que pueden prestarse a malas interpretaciones y difamaciones de los involucrados.“Estoy totalmente en contra de hacer denuncias anónimas, pero sí estoy a favor de que haya un movimiento, de que no te sientas avergonzada, de que no permitas el abuso…por supuesto que lo denuncies, lo hables y que nosotras las mujeres nos unamos”.Recordó que esta expresión comenzó con grandes proyectos, para aliarse como mujeres y tener un mejor lugar en la sociedad. Desgraciadamente por algunas que han roto las reglas, podrían ser hombres, porque con las redes ya no sabes quién es quién.Martha Higareda e Itatí Cantoral forman parte de comedia “No manches Frida 2”, donde comparten escenografía con Omar Chaparro, Aarón Díaz, Regina Pavón, Mario Morán, Andrea Noli y Fernanda Castillo.