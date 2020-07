Martín Urieta es positivo a Covid-19 asintomático

Escuchar Nota

"Sí sentí miedo, lo que mata es el diagnostico. A mi edad vemos las cosas diferentes, cuando uno tiene cierta edad, una diarrea o una pulmonía, un catarrito te puede matar. Se toma con calma, si la libro esta, en 15 días me puedo enfermar de otra cosa. Uno ya tiene que estar listo para cualquier cosa".

El compositordesde hace más de 18 días. "Pues ojalá que no pase nada, yo siento que ya pasó mucho. Ya debería haberme puesto muy grave,mi me lo detectaron porque perdí el olfato, pero nunca tuve tos, nunca tuve fiebre".donde ha tomado todas las medidas de salud necesarias para evitar agravar la contingencia sanitaria, gracias a que ha sido uno de los pacientes asintomáticos.Incluso esta enfermedad confrontó con la muerte al cantautor de "Mujeres divinas", "Es la ley de la vida, no hay que hacer escándalos". Expresó el artista y añadió, "No quiero hablar con nadie ¿Para qué? Es una lata, que te estén diciendo ¿Cómo sigues? ¿Cómo estas? ¿cuándo te mueres? Es un broncón. La semana entrante me haré otra prueba para ver si ya sale negativa".ha estado manteniendo sesiones por zoom con la, donde el cantautor forma parte importante en un puesto ejecutivo.