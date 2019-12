Mártires de Starbucks: se burlan de las peticiones de estudiantes del ITAM

Aquí las peticiones de alumnos del @ITAM_mx a sus autoridades. pic.twitter.com/sLBRaChdMu — Rodolfo De la Torre (@equidistar) December 14, 2019

No puedo creer que les inspiren y emocionen este tipo de debiluchos.



Generación de suavecitos y llorones. Con qué poquito se les cierra el mundo a estos mártires de Starbucks. pic.twitter.com/DxZMGSLLC3 — Lía Trueba (@liatrueba) December 14, 2019

Mártires de Starbucks que tienen para pagar un café de $100 pesos con leche de almendra descafeinado colombiano y extra chispas de chocolate pero no para una ayuda psicológica de $600 pesos



No Mamen!



pic.twitter.com/IWvGcdKCZl — JC MontesOros (@JMontesoros) December 15, 2019

“Los ‘Mártires de Starbucks’ del ITAM viven lo que muchos estudiantes en las «mejores escuelas»: ‘Es que somos dioses’, ‘Ninguna carrera es más difícil que la mía’, etc. Chavos: La Educación Superior no se trata de ver quién sufre más, eh. Quiéranse y huyan de lo que los hiere.”



Que grave que la gente minimize la salud mental llamando martires de starbucks a estos chicos, si bien sus descripciones pueden quedar con algunos, no es el caso de todos, hay quienes quieren salir adelante y son becados y neta no tienen para pagar la terapia, así como tampoco un — Barbie chunga (@cheriebombshell) December 15, 2019

La tarde de este sábado un tema llamó la atención de los cibernautas en la red social Twitter, donde el tema ‘Mártires de Starbucks’ se volvió trending topic.Todo ocurrió luego del suicidio de, quien supuestamente se quitó la vida por el estrés que le ocasionó ser alumna del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).convocaron a paro en la institución para denunciar que son expuestos a exigencias académica desmedidas, lo que les provocan altos niveles de ansiedad.Lo que desató las burlas en torno a las demandad de los ‘itamitas’ fue un video donde se observa a un joven quejarse porque no tiene dinero para acceder a servicios de salud mental.“Estamos aquí [estudiando en el ITAM] por la única razón de que tenemos una beca y no podemos salir adelante ¿Cómo chingados quieren que si no puedo pagar mi estudio aquí pague 600 pesos para atención psicológica”, expresó el joven visiblemente afectado.por presuntamente no tener dinero para ir a terapia pero sí para comprar costosos productos alimenticios en la cafetería Starbucks.“No puedo creer que les inspiren y emocionen este tipo de debiluchos. Generación de suavecitos y llorones. Con qué poquito se les cierra el mundo a estos mártires de Starbucks”, refirió la cibernauta que puso el tema a discusión a modo de crítica.Por su parte, otros usuarios de Twitter han justificado a los estudiantes del ITAM y han demostrado estar de acuerdo con sus planteamientos.