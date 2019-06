Marvel busca a Salma Hayek para The Eternals

De cara a la cada vez más cercana Fase 4 del Universo Marvel, parece que la Casa de las Ideas está apostando fuerte por una de sus producciones más ambiciosas: Los eternos. La película, aún sin anunciar, sigue completando su elenco de excepción, en el que ya están Richard Madden, Kumail Nanjiani y Angelina Jolie. Y la última en incorporarse no sería otra que Salma Hayek.Tal y como informa The Wrap, Marvel quiere que la actriz mexicana se una a Madden, Nanjiani y Jolie en un papel aún por determinar. Los eternos apunta a ser una de las grandes apuestas del estudio tras Vengadores: Endgame, que se ha saldado con la despedida de dos de sus baluartes: Chris Evans y Robert Downey Jr.La cinta, aún sin anuncio oficial, presentaría a los Eternos, una raza de antiguos humanos creados por una entidad conocida como los Celestiales. Estos seres tienen poderes que les permiten manipular la energía cósmica, así como otras habilidades sobrehumanas. Los eternos se centrará en uno de estos seres, Sersi, cuyo papel podría recaer en Jolie o la propia Hayek.Con la actriz a bordo del UCM, parece que la estrategia de la Casa de las Ideas pasa por renovar su nómina actoral contratando a intérpretes de renombre. No es de extrañar que también suene con fuerza Keanu Reeves, el actor del momento, para incorporarse al Universo Marvel, al que Kevin Feige confesó que se dirigen para «casi cada película» que preparan.