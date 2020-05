Marvel Cómics retomará lanzamientos a finales de mes

Escuchar Nota

"Durante las próximas semanas, Marvel mantendrá un calendario de lanzamiento equilibrado para sus cómics y colecciones comerciales, a medida que la industria continúe reiniciando la distribución, y las tiendas de cómics comiencen a reabrir y adaptarse a las políticas actuales de distanciamiento social".

La editorial de historietas de superhéroes, por lo que dio a conocer que las historias correspondientes a los personajes "El hombre araña" y "Los Vengadores", serán las primeras en reactivarse.A través de su portal oficial, la compañía precisó:Por lo anterior,, en tanto que, realizará las publicaciones de manera consciente, considerando a sus lectores, creadores y a la industria que, de igual forma, atraviesan momentos de incertidumbre.De acuerdo con información de los calendarios compartidos por Marvel Cómics,, aunque en la segunda modalidad, pide que los compradores atiendan las medidas de distanciamiento social que las tiendas lleguen a emplear., creado por el escritor Nick Spencer, y cuya primera entrega fue lanzada el 11 de julio de 2018; ese mismo día, también será publicado el número 35 del cómic Avengers, del escritor Jason Aaron, el cual tuvo su primera edición hace exactamente dos años, el 2 de mayo de 2018.A partir del 27 de mayo y durante los siguientes miércoles de junio y julio, también serán estrenados cómics como The Amazing Mary Jane Vol. 1: Down in flames, up in smoke, de la escritora Leah Williams; el número uno de X-Men Vol. 1, cómic encabezado por Jonathan Hickman; y la edición especial de The Silver Surfer Omnibus, una recopilación de los 18 números creados por Stan Lee; entre otros.