Marvel quiere a Keanu Reeves en The Eternals

RUMOR: Actor Keanu Reeves is reportedly in negotiations with @MarvelStudios to join the cast of THE ETERNALS! https://t.co/nIylxfaUm5 pic.twitter.com/qxXQlFemDo — MCU Direct (@MCU_Direct) 2 de junio de 2019

El actor de Hollywood Keanu Reeves podría unirse al elenco de la nueva película del universo Marvel, The Eternals, informó una fuente al portal especializado MCU Cosmic.De acuerdo con el medio, el intérprete se encuentra en negociaciones con los productores de la cinta y todavía no ha firmado un contrato.Tampoco se conoce cómo será el personaje de Reeves en la película The Eternals de Chloe Zhao, que también será protagonizada por estrellas como Angelina Jolie y Richard Madden, conocido por su papel de Robb Stark en la mítica serie Game of Thrones.El cómic The Eternals, creado en la década de los 70 por el legendario Jack Kirby —el 'padre' de los personajes más importantes de Marvel, como los X-Men, los Vengadores o los Cuatro fantásticos— narra la historia de una raza de superhumanos que entra en una guerra con sus homólogos destructivos, los denominados desviantes.