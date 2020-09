Marvel ya encontró a su She-Hulk y es Tatiana Maslany

Escuchar Nota

Marvel Studios sigue con las sorpresas para sus futuros proyectos. Luego de dar a conocer queDe acuerdo a Deadline,La canadiense se unirá a las actrices Brie Larson y Scarlett Johansson como los talentos femeninos que encabezan un proyecto de "la casa de las ideas".A pesar de que Marvel Studios no ha pronunciado nada al respecto, Mark Ruffalo fue el encargado de darle la bienvenida a la protagonista de series como "Heartland" y "Orphan Black" al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés).El programa se unirá a otras series como "Falcon and the Winter Soldier", "WandaVision" y "Loki" como partes importantes de la fase 4 del MCU.Creada por Stan Lee y John Buscema, She-Hulk debutó en el cómic "Savage She-Hulk" en febrero de 1980.