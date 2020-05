Más de 100 afiliados a CANACO esperan microcréditos

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- El presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Piedras Negras, Carlos Mario González Rodríguez, comunicó que debido a la pandemia ya hay más de 100 negocios interesados en los apoyos económicos que puedan otorgarse, principalmente aquellos a través de los microcréditos de Nacional Financiera.



El directivo explicó que en esta localidad esperan que dicha resolución llegue pronto, ya que por atención al COVID-19 no se ha podido llegar a ningún acuerdo.



El presidente del comercio, reconoció que es una difícil situación económica la que viven los dueños de negocios, más con los cierres a los no esenciales, decisión que ha golpeado la economía no sólo de ellos, pero de todo Piedras Negras.



Por último, señaló que la mayoría de los ciudadanos han cumplido con las disposiciones sanitarias implementadas, sin embargo deberán seguir haciéndolo, particularmente porque estas seguirán incluso cuando se vuelvan a reabrir todos los negocios.