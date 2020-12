Más de 100 cuerpos de migrantes irán a la fosa común

Escuchar Nota

De acuerdo con las cifras oficiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE),principalmente por ahogamiento y California, con 19.afirma Eddie Canales, director del Centro de Derechos Humanos del Sur de Texas, quien junto a un grupo de médicos apoyados por el Equipo Argentino de Antropología Forense, y la Universidad del norte de Texas, desde hace más de una década se han dado a la tarea de identificar cientos de cuerpos encontrados en la frontera con México.donde cada año cientos de migrantes pierden la vida en el intento de hacer realidad el sueño americano y nunca son identificados., lamenta el activista.Por temor a ser detenidos y regresados a sus países de origen o para evitar que extorsionen a sus familias, la mayoría de los migrantes viaja sin identificaciones,pero sobre todo la recepción y el procesamiento de las pruebas de ADN con las cuales se llevan a cabo las identificaciones.Sin duda-subrayó-ha sido un año aún más duro para los migrantes y sobre todo para las familias que han extraviado a un familiar y no saben si vive o no.Según la cancillería, de 2004 al 30 de junio pasado, cinco mil 498 mexicanos perdieron la vida al intentar cruzar de manera ilegal a Estados Unidos, de los cuales mil 771 no han sido identificados.El proceso de identificación, explica Canales, puede llevar años, incluso más de una década,las cuales pasan desapercibidas tanto para las autoridades de Estados Unidos como de México, según Canales.y otras 91 muertes adicionales en territorio mexicano cercano al Río Grande, no todos fueron identificados y entregados a sus familias, ese es el drama”, finalizó.