Más de 13 niños murieron cada hora por VIH en 2018

“El mundo está a punto de alcanzar grandes logros en la batalla contra el VIH/sida, pero no podemos dormirnos en los laureles con lo ya obtenido. Garantizar el acceso a pruebas y tratamientos adecuados a niños y adolescentes es una cuestión de vida o muerte. Y para ellos debemos, siempre, elegir la vida”, indicó la directora ejecutiva de Unicef, Henrietta Fore.



Only half of children living with HIV have access to life-saving treatment.



To end HIV and AIDS for future generations, we're calling for urgent investment.https://t.co/ZlF2PCuqr1 — UNICEF (@UNICEF) 26 de noviembre de 2019

Many people can't access HIV prevention services they need because they face discrimination & even persecution. New @UNAIDS #WorldAIDSDay report recognizes the vital role communities play in bringing life-saving services to the people who need them most. https://t.co/sf4Rb3SPEG pic.twitter.com/kB4QhNBylO — Amina J Mohammed (@AminaJMohammed) 26 de noviembre de 2019

"Our big step in the race to end AIDS must be to tackle gender inequality. Every week, 6000 young women are newly infected with HIV. These are numbers that shame us all. We must end the gender power imbalances".-@Winnie_Byanyima, @UNAIDS ED pic.twitter.com/bin3mbrVZs — UNIC Nairobi (@unicnairobi) 26 de noviembre de 2019

El, publicó este martes un informe que denuncia eldurante el año 2018.De acuerdo al informe,, pues solo el 54 por ciento de los niños enfermos de cero a 14 años recibieron la necesaria terapia.Los datos ofrecidos por la entidad ilustran una marcada desigualdad existente a nivel regional; en, así como África del Norte resultan las áreas que más facilitan el acceso a los tratamientos, con 91 y 73 por ciento respectivamente, mientras que en África del Este y del Sur así como Asia Oriental y Pacífico, el indicador disminuye a un 61 por ciento.América Latina y el Caribe y África Central y del Oeste, son las zonas más deficientes en este apartado, con solo el 46 y el 28 por ciento cubiertos.Asimismo el documento reseña que, lo que conduce que la cifra global de infantes afectados ascienda 1.1 millones, siendo el embarazo o el parto la vía de transmisión para 89.000 menores de cinco años y la lactancia la de unos 76 mil.A pesar de que el número de madres que reciben terapia para no transmitir el virus a sus bebés, los casos aumentaron a nivel mundial, en los últimos diez años pasó del 44 al 82 por ciento, informó“Aunque tenemos un largo camino por delante, proporcionar ela cada vez más madres para prevenir la transmisión madre-hijo ha contribuido a prevenir unos dos millones de contagios del virus, y a evitar la muerte de más de un millón de niños menores de cinco años”, detalló Fore.La funcionaria aludió en la necesidad de un progreso similar en el tratamiento pediátrico, “reducir la brecha entre niños y madres podría aumentar significativamente la esperanza y la calidad de vida de los niños infectados con VIH”, agregó.En, la tasa de incidencia del virus entre las adolescentes y mujeres de entre 15 y 24 años pasó descendió de un 42 por ciento en la última década, pero casi el 40 por ciento de las mujeres adultas y el 60 de las adolescentes de África subsahariana no tienen satisfechas sus necesidades con relación a los métodos anticonceptivos modernos.“Es necesario actuar contra el VIH para lograr una financiación y equipamiento integrales que permitan preservar, proteger y mejorar la calidad de vida de los niños en su primera y segunda década”, sentenció la directiva de Unicef.