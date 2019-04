Más de 2 mil mdp, daño que dejó Graco a Morelos: gobierno

El detrimento patrimonial causado por la administración del ex gobernador Graco Ramírez Garrido Abreú al estado de Morelos rebasa los 2 mil millones de pesos, según cálculos de la consejería jurídica estatal.Mientras se preparan nuevas denuncias contra el ex mandatario, así como contra otros ex servidores públicos, las querellas presentadas por desvíos, peculado y otras irregularidades suman dicha cantidad, la cual aún podría crecer.Samuel Sotelo Salgado, titular de la consejería jurídica del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, reconoció que ha sido difícil identificar y comprobar las irregularidades hasta el momento detectadas, y que ya forman parte de las más de 25 denuncias presentadas, sin embargo, se avanza firmemente para evitar que lo presentado carezca de viabilidad jurídica para castigar conductas ilegales.De acuerdo con fuentes consultadas, las indagatorias contra el gobierno de Graco Ramírez apenas llevan un avance del 40 al 50 por ciento, “por lo que ahora ningún número es definitivo y ninguna cifra está cerrada”.El funcionario mencionó que esta semana continuará la búsqueda de ex funcionarios por parte de la Fiscalía Estatal Anticorrupción (FEA) con el fin de ser notificados para que acudan a enfrentar los cargos que se les atribuyen, y en ese caso también estaría incluido el ex mandatario estatal.Sotelo Salgado dijo que lo que las autoridades estatales pretenden es llevar ante los juzgados a los responsables de las inconsistentes encontradas, así se trata del ex mandatario perredista.Dijo que siempre habrá forma jurídica de hacer acudir ante un juzgador a cualquier señalado, y ello puede ser desde un simple citatorio hasta una orden de aprehensión.