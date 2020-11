Más de 20: las denuncias por acoso sexual contra Donald Trump

Escuchar Nota

en las últimas décadas, además de ser acusado constantemente por sus comentarios misóginos. La revolución del #MeToo en Hollywood logró que lo expongan por sus conductas inapropiadas.. Actores, actrices, productoras, maquillistas, asistentes y más, comenzaron a elevar su voz para denunciar los acosos que sufrieron y muchas de ella apuntaron contra el Presidente.Pero algunas se animaron a hacerlo tiempo antes, algunas lo hicieron durante la campaña presidencial de 2015, que finalmente Trump ganó. Unas 16 mujeres salieron a hablar luego que se filtró un audio de 2005 en el que eLas denunciantes señalaron que. Muchas de ellas fueron participantes de Miss Universo, un certamen en el que Trump era accionista. Las concursantes afirmaron que ingresaba sin permiso a los camarines, donde estaban desnudas.: en 1980 viajaba en avión hacia Nueva York, cuando Trump se sentó al lado de ella. Se abalanzó, le tocó los pechos e intentó meterla la mano por abajo de la pollera.: la exmujer y madre de sus tres hijos mayores denunció al empresario en 1989 durante su divorcio. Utilizó la palabra "violación" para referirse a un hecho ocurrido en la Trump Tower. Finalmente, la denuncia no prosperó ya que llegaron a un acuerdo.: en 1990, cuando tenía 20 años, Trump abusó de ella en un boliche de Manhattan, Nueva York, al meter su mano por abajo de la pollera. La denuncia la hizo pública en 2016 en el diario The Washington Post.: la excompañera de negocios dijo a The Guardian que la besó a la fuerza y le tocó las partes íntimas en una cena en Palm Beach, Florida. En 1997 presentó una demanda por acoso sexual e intentó de violación.: la empresaria relató a The Huffington Post que en 1996, durante una cena, Trump hizo desfilar a un grupo de mujeres alrededor de una mesa y las miró por debajo de la pollera para comentar si les gustaba con o sin ropa interior: "Es la escena más ofensiva de la que he sido parte en vida".: la ex Miss Vermont denunció que Trump entró sin previo aviso al camarín, mientras que las adolescentes de entre 15 y 19 años estaban desnudas.: una ex participante de un programa de televisión denunció que en 2004 la besó sin su consentimiento.: la periodista de People contó que fue abusada por el presidente en 2005 durante una entrevista para la revista: "Me empujó contra la pared y me metió la lengua hasta la garganta".: La ex Miss Estados Unidos por Carolina del Norte le dijo a la CNN cómo inspeccionaba Trump a las participantes del concurso en 2016: "Se paraba frente a cada chica y te miraba de pies a cabeza como si fuésemos un pedazo de carne, sólo éramos objetos sexuales, no éramos personas".: la ex Miss America contó que en 2013, cuando ella tenía 24 años, le tocaba los muslos durante el concurso y la invitaba a su habitación en el hotel.¿Una película para ver y analizar el movimiento #MeToo en Estados Unidos?en una película ganadora de premios.Con información de MZD