Más de 200 hospitales del país se encuentran saturados

Ciudad de México.- Seis estados concentran el 60% de estos hospitales saturados, se trata de la Ciudad de México, el Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León y Jalisco, de acuerdo con los datos del Sistema de información de la Red IRAG de la Secretaría de Salud.



Nuestro país concluyó 2020 en medio de un repunte en los contagios que tiene al límite al Valle de México en cuanto a la capacidad hospitalaria. La noche de este jueves se reportaron un total de 125 mil 807 muertes y un millón 426 mil 094 casos confirmados.



La información oficial muestra que en total hay 245 unidadesmédicas con 70% o más de ocupación de camas generales, 157 están en la misma situación, pero en camas con ventilador, y 121 respecto a camas con ventilador en Unidad de Cuidados Intensivos.



Este medio analizó los datos de los hospitales que están al 100% de ocupación y encontró que 23 de los 205hospitales tienen saturadas sus tres áreas de atención a pacientes covid, por lo que ya no pueden recibir a ninguna persona.



En tanto, 46 nosocomios del país están rebasados en dos de las áreas de atención antes mencionadas, mientras que 136 tienen completamente lleno alguno de sus servicios, de acuerdo con la información con corte al 31 de diciembre.



En la misma situación está el Hospital Central Militar, el Hospital Darío Fernández Fierro, el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, el Hospital 1 de octubre y el 81/o. Batallón de Infantería.



La capital del país también tiene 16 centros hospitalarios que tienen completamente llenas dos de sus áreas de atención para pacientes con coronavirus, como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el Hospital General de Zona 27 en Tlatelolco y el Hospital General Ignacio Zaragoza.



– Covid tiene a 26 hospitales del Edomex al límite



El Estado de México también se encuentra en una situación complicada debido al repunte de casos de covid-19, ya que tiene 26 unidadesmédicas que tienen rebasada la capacidad de al menos una de sus áreas de servicio.



Cinco de estos hospitales están completamente llenos y ya no tienen capacidad para recibir a más personas, ni con síntomas leves o en estado crítico: el Hospital Militar de Zona de Santa María Rayón, el Hospital General de Zona 194 El Molinito, el Hospital General Regional 196 Fidel Velázquez, el Hospital General de Zona 58 Las Margaritas y el Hospital General Regional 251 Metepec.



En tanto, nueve unidadesmédicas tienen saturadas dos de sus áreas, como los hospitales generales de zona de Los Reyes la Paz, de Coacalco, Tulpetlac, Xalostoc y Toluca.



La Secretaría de Salud estiman que el próximo 10 de enero sea el pico máximo de contagios en el Valle de México, pero esto depende de que la población cumpla con las medidas que se establecieron con el semáforo rojo.



La capacidad hospitalaria se mantiene al límite a pesar de que las autoridades continúan con la ampliación de camas, ya que los casos de coronavirus no ceden, además, cabe recordar que no se trata sólo de contar con más camas, sino de tener el personal de salud necesario para atender a los pacientes.







Con información de La Silla Rota y Publimetro