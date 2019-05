Más de 270 niños asesinados este año en México

La directora ejecutiva de Save the Children México, María Josefina Menéndez (Maripina), consideró que el compromiso con la niñez del actual gobierno de México mantiene “claroscuros”, pues aunque hay intentos positivos, más de 270 niños han sido asesinados de enero a abril de 2019.En entrevista, explicó que el país enfrenta retos “gravísimos” y lamentó que no se ponga atención a los niños que viven en entornos de violencia donde se involucra al crimen organizado y al narcotráfico.Sostuvo que la violencia contra la niñez saltó a este sector desde tiempo atrás, pues tan solo en los últimos tres años se registraron más de dos mil 900 homicidios contra niños.Ente las causas se unen diversos factores, pues además de la pobreza, 64 por ciento de los menores de cinco años en México son educados mediante el castigo físico y humillante, mencionó la representante de la organización internacional.Asimismo lamentó que en la actualidad cuatro millones de niñas y niños son en sometidos a un tipo de abuso sexual, y que 73 por ciento de los que se encuentra en edad escolar padecen acoso escolar.Las organizaciones realizaron un movimiento en 2018 para que el entonces candidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador firmara una serie de compromisos con este sector. Sin embargo, el tema de la niñez no se encuentra en la agenda actual, opinó Menéndez.“Sí creo que sería muy importante que el presidente de la república tomara la agenda de la niñez porque con su voluntad política podemos retomar la experiencia de las organizaciones de la sociedad civil y acciones gubernamentales valiosas”, dijo a Notimex.En el marco del primer foro Jugar es un Derecho, en el que participan México Juega, el Papalote Museo del Niño y Save the Children, la directora de esta última organización subrayó que el juego es el mejor mecanismo de interacción entre padres e hijos.“Y es curioso, pero también es el mejor mecanismo de recuperación emocional de ambos, de reconstrucción de las relaciones sociales y constituye un elemento clave en la construcción de paz”, destacó.Agregó que el juego es un mecanismo de socialización, resiliencia y reconstrucción por lo que “los espacios amigables que nosotros desarrollamos después de una emergencia están basados en una dinámica de juego”.