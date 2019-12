Más de 4 mil armas entregadas en el programa de desarme

Ciudad de México.- Durante este año a través del programa Sí al desarme, Sí a la Paz, los capitalinos hicieron entrega de 4 mil 741 armas de fuego.



Esta acción a cargo de la Secretaría de Gobierno, se llevó a cabo desde el 21 de enero y concluyó este 18 de diciembre, pero será retomada en 2020.



Los promotores del programa recorrieron mil 841 colonias de las 16 alcaldías para invitar a la población a entregar sus armas a cambio de dinero en efectivo.



Los menores también entregaron sus juguetes bélicos a cambio de juguetes didácticos.



Fue el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional quien destruyó 3 mil 602 armas de fuego cortas, 837 largas, 302 granadas, 928 mil 569 cartuchos, 7 mil 410 estopines y seis cartuchos de dinamita.



La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que, para el funcionamiento de este programa, durante este año se destinaron 15 millones de pesos.



Además, destacó que en la actualidad 9 de cada 10 armas recuperadas de manera voluntaria en todo el país, a través de los programas de desarme, provienen de hogares capitalinos.



“El presidente de la República lo resume en una frase que es abrazos y no balazos, y eso es lo que estamos buscando en la ciudad de México, que disminuya al máximo la violencia. No sólo es el tema de la delincuencia, no sólo es el tema del disparo de arma de fuego, es el tema de la violencia en general que circunda a nuestra sociedad, que se ha apoderado en los últimos años de una cultura de la violencia y lo que nosotros queremos es promover una cultura de la paz”, dijo la jefa de Gobierno.



Por su parte la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, señaló que con estas acciones son miles las familias de esta urbe que hoy tienen un riesgo menos en casa.



“Recibimos armas de 143 marcas diferentes, como Beretta, Colt, Jennings, Luger, Remingtong y Winchester. Destaca la recepción de armas de alto calibre de uso exclusivo del Ejército como fusiles AR15, AK47, fusil semiautomático calibre 556, subametralladoras calibre 22, 9 y 45 mm, así como granadas de fusil”, dijo la secretaria de Gobierno.



En el evento de clausura se informó que para el próximo año al programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, se sumará el programa “Alto al Fuego”, que estará dirigido a los jóvenes de esta ciudad con el fin de alejarlos de las actividades delictivas.



Con información de Excélsior