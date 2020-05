Más de 5 mil internados no saben si son positivos a Covid-19

Escuchar Nota

“Las muertes de personas que padecen Covid-19 no siempre se pueden demostrar, ¿por qué razón? Porque las personas que padecen Covid llegaron con frecuencia, particularmente ahora en la Fase 3, en un estado de gravedad que no permite oportunamente hacer las pruebas de laboratorio”, declaró.

Una de cada cuatro personas que están a la espera de resultado en su prueba por Covid-19 lo hace en la cama de una hospital., de acuerdo con la base de datos del gobierno federal, publica Milenio La mayoría de los enfermos quees de la zona metropolitana del Valle de México al sumar 2 mil 943 personas, lo que representa 56 por ciento de los casos totales.. A estas demarcaciones le siguen Baja California con 454 y Veracruz con 264 pruebas pendientes., de los cuales 254 ya fallecieron, por lo que son catalogados como muertes sospechosas.El 61.9 por ciento de las 252 muertes sospechosas por Covid-19 se concentran en solo cinco entidades, siendo el Estado de México la demarcación con más defunciones de este tipo con 62 casos, seguido por la capital del país con 36, Baja California con 30 y Sinaloa con 28 casos.De acuerdo con los informes oficiales,y sean avalados por las instituciones sanitarias correspondientes.Por otra parte existen otro tipo de muertes en las que los pacientes muestran síntomas de coronavirus, pero que no quedan registradas como tal debido a que no hay una prueba de laboratorio, ya sea porque el enfermo llegó demasiado grave o no se le hizo la prueba post mortem.Sobre este tema,, pero que éstas son dictaminadas por un comité técnico que resuelve si tienen conexión alguna con Covid-19.También señaló queaunque el funcionario reconoció que “esto raramente ocurre y entonces tenemos personas que, muy desafortunadamente, pierden la vida”.