Más de 50% de estadounidenses rechaza impeachment a Trump

Donald Trump no debería ir a juicio político para su destitución, por los resultados de la investigación de la trama rusa; al menos eso opina más de la mitad de estadounidenses, lo que da cuenta que las constantes presiones de los demócratas en el Congreso no han repercutido de manera significativa en la imagen del presidente, quien el próximo 18 de junio anunciará de manera formal su intención de contender por la reelección.Según el sondeo de la cadena CNN, publicado ayer, aproximadamente cuatro de cada 10 estadounidenses dicen que Trump debe ser acusado y destituido, es decir, 41 por ciento.Aunque la cifra representa un aumento de cuatro puntos porcentuales con respecto a una encuesta realizada por la misma cadena de noticias, el mes pasado, aún hay una importante mayoría, de 54 por ciento, que no cree que el magnate deba ser enjuiciado.De acuerdo con las mediciones, el aumento entre quien favorece el juicio político se debe en gran parte al creciente apoyo de los demócratas, pues 76 por ciento de los encuestados con afinidad a ese partido expresó que apoya la acusación de Trump, un aumento de ocho puntos con respecto a abril.La encuesta de CNN también encontró que el índice de aprobación de la gestión presidencial se ha mantenido estable en el último mes: 43 por ciento dijo que aprobaba el desempeño de Trump, contra 52 por ciento que lo desaprueba.La división del público estadounidense respecto al juicio político se produce cuando un número cada vez mayor de legisladores demócratas exige que el Congreso inicie una investigación contra Trump, después de que el fiscal especial del Rusiagate, Robert Mueller, hiciera sus primeros comentarios públicos la semana pasada, en los que evitó presentar cargos de colusión (con Moscú, para ganar la presidencia en 2016) y obstrucción a la justicia, por parte del mandatario y su equipo de campaña.Los principales legisladores demócratas han pedido que Trump siga bajo investigación. Esta insistencia también repercutió en la opinión de los estadounidenses, según el sondeo de CNN: 40 por ciento asegura que los demócratas se están excediendo en sus investigaciones contra el presidente de Estados Unidos.La encuesta de CNN se realizó entre el 28 y 31 de mayo entre una población de poco más de mil votantes. El margen de error es de 3.8 puntos porcentuales.Ayer, en una entrevista televisiva, el líder de la Cámara de Representantes, el demócrata James Clyburn, aseguró que el presidente Trump será acusado “en algún momento”, pero que, antes, los demócratas deben fincar bien sus argumentos para el caso.“Lo que Nancy Pelosi (demócrata y líder de la Cámara de Representantes) y todos en el partido estamos tratando de hacer es desarrollar un proceso para avanzar de manera eficiente en este tema (el impeachment), para que lleguemos a la votación del caso de una manera adecuada, dijo Clyburn, el tercer demócrata en el liderazgo de la Cámara baja.Cuando se le preguntó si creía que los demócratas iniciarían un proceso de juicio político contra Trump, dijo: “Sí, eso es exactamente lo que siento”.Los principales políticos del partido opositor a Trump no echan en saco roto los resultados de las encuestas, que en este caso favorecen al magnate, de ahí que Nancy Pelosi considere que avanzar en el impeachment podría, incluso, favorecer al magnate; sin embargo, estudian la manera de exponer el caso a los votantes, para ganar más apoyo público y que esto pueda suceder.“Creemos que si informamos al público de manera eficiente y efectiva (sobre el impeachment), habríamos hecho nuestro trabajo y podríamos avanzar en una votación de juicio político”, concluyó Clyburn.