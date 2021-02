Más de 50 jóvenes acudieron a la jornada de planificación familiar

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- La jornada de planificación familiar en el DIF Piedras Negras tuvo una buena respuesta de la población joven, los cuales recibieron diferentes métodos anticonceptivos como preservativos, parches e inyecciones de anticoncepción, informó Jesús Ernesto González, doctor encargado de la dirección se Salud Municipal.



Manifestó que si bien solo fue un día en el que se llevó a cabo este programa, se notó una gran afluencia en las pocas horas con poco más de 50 jóvenes entre los 20 y 30 años.



Por otro lado, declaró que estas acciones sirven para eliminar cualquier riesgo de muerte que puedan derivarse de un embarazo no deseado, como un mal aborto o concebir en una edad que no es ideal.



“Esto es muy importante porque ayuda a evitar embarazos no planificados y así reducir las muertes por algún aborto o situación de riesgo que se puedan presentar”, explicó.



El médico concluyó diciendo que en la comunidad en general todavía existen ciertos tabúes entorno a los anticonceptivos por cierta información falsa en redes sociales, sin embargo para eso se realizan estas jornadas, no sólo para distribuirlos, sino para bien informar sobre su uso.