Más de 500 niños mueren de ébola en RDC

El virus del ébola se ha cobrado las vidas de más de 500 niños en República Democrática del Congo (RDC) desde su aparición hace un año, informó Save the Children, que advirtió que la propagación de la enfermedad se ha acelerado en los últimos meses.En total, alrededor de 737 niños han sido infectados con la enfermedad desde que apareció el ébola en la RDC el 1 de agosto de 2018, precisó la organización no gubernamental internacional en un comunicado.La directora de Save the Children en RDC, Heather Kerr, indicó que "alrededor del 40 por ciento de los niños que han contraído esta enfermedad son menores de cinco años y la mayoría ha muerto".La propagación del ébola en la República Democrática del Congo también teniene un impacto devastador en los niños; Debido a la alta tasa de mortalidad en este brote, miles de niños han perdido al menos a uno de sus padres a causa de la enfermedad o han sido separados de sus padres."Los niños que están solos se enfrentan a un peligro real de todo tipo de abusos y explotación o ser reclutados por grupos armados. Los niños no están acudiendo a la escuela porque sus padres han muerto y quien les cuida no puede pagar las cuotas", advirtió Kerr.De acuerdo con la ONG, el número de casos se ha acelerado en los últimos seis meses en lugar de disminuir, y advirtió que ya se han registrado cuatro casos en Goma, una ciudad de más de un millón de habitantes lo que aumenta las posibilidades de contagio.Por su parte, Médicos sin Fronteras (MSF) indicó que desde agosto del 2018 más de dos mil 600 personas se han contagiado de ébola, y mil 700 han muerto.Según cifras de la organización, durante el mes de julio, entre 80 y 100 personas fueron diagnosticadas con la enfermedad cada semana.