Más de 7.8 mil millones de dosis de vacuna contra Covid-19 ya están asignadas

“Rusia y China no están haciendo el mismo tipo de acuerdos. En cambio, dependerán de vacunas de producción nacional, como las inyecciones Sputnik V realizadas por el Centro Gamaleya con sede en Moscú o las fabricadas por el gigante farmacéutico estatal de China, Sinopharm. Si bien China no revela cuántas dosis ordena el gobierno a los fabricantes locales, se supone que esas empresas proporcionarán tanto como la población necesite”.

, y ante el mayor esfuerzo de vacunación en varios países,, pero sólo están disponibles en cantidades limitadas y se concentran en India, Estados Unidos y la Unión Europea, señala un recuento de Bloomberg.que asciende a más de 7 mil 700 millones de personas según el último informe demográfico de las Naciones Unidas, pero las inmunizaciones no están distribuidas de manera uniforme, ya que los países ricos han cubierto sus apuestas con extensos acuerdos de suministro, y los requisitos de almacenamiento de ultracogleación dificultan la entrega de algunas vacunas en lugares remotos., destaca que el Reino Unido fue el primero en autorizar el uso de la nueva vacuna de Pfizer Inc. y BioNTech esta misma semana; mientras que en Estados Unidos la vacuna de Moderna Inc. lo sigue de cerca. Mientras que China y Rusia autorizaron sus vacunas en julio antes de que fueran completamente probadas.: mil millones de AstraZeneca; mil millones de Novavax y 200 millones del Instituto Gamaleya (la vacuna rusa Spitnik V).En tanto, la Unión Europea ya tiene garantizadas mil 405 millones de dosis: 400 millones de AstraZeneca, 300 millones de Sanofi /GSK, 225 millones de CureVac, 200 millones de dosis de Johnson & Johnson, 200 millones de Pfizer- BioNTech y 80 millones de Moderna., con 300 millones; Novavax con 110 millones; Johnson & Johnson con 100 millones, así como con inmunizaciones de Moderna, Pfizer y Sanofi de 100 millones cada uno.s; le sigue Japón con 290 millones, Canadá con 246 millones al igual que Brasil con 246 millones de dosis, Indonesia con 225 millones.. La iniciativa Covax de Naciones Unidas tiene aseguradas 700 millones de dosis, de los laboratorios AstraZeneca, Ubi Group y Sanofi/GSK.El texto resalta que, con acuerdos de precompra para cubrir a 1.48 mil millones de personas, “más del doble que cualquier otro candidato”, y Estados Unidos llegó a acuerdos unilaterales para toda su oferta.Mientras que, consorcio respaldado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para garantizar una distribución equitativa de las vacunas. Además,, como India, que tiene acuerdos para fabricar 2 mil 200 millones de dosis, y planea enviar vacunas a otros países.Destaca que algunos países han cubierto sus apuestas asegurando dosis de una variedad de fabricantes, como Canadá, que con una población de 38 millones, tiene contratos para 246 millones de dosis de vacunas distribuidas entre seis empresas, y eso no incluye las vacunas que acordó comprar a través del consorcio Covax.