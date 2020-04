Más de 80 casos de coronavirus en crucero australiano anclado en Uruguay

Escuchar Nota

"De los 126 resultados que se han procesado hasta la fecha de casos sospechosos: 81 pasajeros/personal/tripulantes dieron positivo para Covid-19", señaló la firma australiana Aurora Expeditions, al tiempo que indicó que todavía quedan 90 resultados pendientes, que se conocerán entre las próximas 12 y 24 horas.



"A pesar de que en las cuentas iniciales hay muchos negativos, estamos trabajando sobre la hipótesis de que todos están contagiados o contaminados", dijo la tarde de este lunes el canciller Ernesto Talvi en declaraciones al local canal 12.

"Cuando abríamos las puertas de los camarotes teníamos personas que eran negativas con pacientes que a la larga fueron positivos, esa fue nuestra primera sorpresa", declaró el médico al Canal 4 de Montevideo.

Dadas las condiciones cerradas de los camarotes, "ya asumimos que si bien esas personas eran negativas, la posibilidad de que desarrollen los síntomas es altísima".



"Parece que la tripulación en Ushuaia tuvo un descanso. Ellos mismos presumen que (el contagio) pudo haber sido en ese momento, porque en Ushuaia hay mucho trasbordo de pasajeros de muchas nacionalidades a diferentes buques".

"Hay muchos pacientes mayores de 70 años, algunos de ellos tienen comorbilidades, enfermedades cardíacas, pulmonares. Esos pacientes pueden descompensarse mañana aunque hoy los hayamos visto bien", añadió.

