Más de 80 mdp en pavimentación para Saltillo

El Gobierno del Estado construirá puentes peatonales y vehiculares en Saltillo y General Cepeda, y ejecutará un programa de pavimentación de más de 80 millones de pesos, en esta capital.Gerardo Berlanga Gotés, secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, se reunió con José Luis López Cepeda, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas en Coahuila, para acordar un paquete de obras en colonias y ejidos.Una de las obras más costosas se ejecutará en General Cepeda mediante la construcción de un puente sobre un arroyo en el ejido El Nogal, que tendrá costo de 11 millones de pesos, y evitará que la comunidad quede incomunicada en tiempo de lluvias. Los trabajos iniciarán en menos de 2 meses.En Saltillo, se construirá un puente peatonal sobre el arroyo de Flores, en la colonia Valencia, y se proyecta otro entre la colonia Mirasierra y Colinas.Berlanga Gotés informó sobre la elaboración de proyectos para zonas urbanas y rurales con representación de esta organización campesina, y les comunicó que con el programa Vamos a Michas ejecutarán obras de pavimentación en varios municipios.Tan solo en Saltillo ejercerán más de 80 mdp en pavimentación de calles, y pidió que le presentaran propuestas para incluirlas en el programa.“Habrá pavimentación de colonias, construcción de puentes peatonales y vehiculares, que son trascendentales para que la gente pueda transitar en tiempo de lluvia”, informó López Cepeda.“Lo que estamos pidiendo son obras necesarias para la gente. También pedimos pavimentar caminos rurales donde están las marmoleras (en ejidos de Parras de la Fuente y Ramos Arizpe), que nada más explotan el mármol, desgracian los caminos y no ayudan a reconstruir los caminos que están intransitables”.“Las marmoleras, aparte de que se llevan el mármol de los ejidos, no aportan nada, no dejan nada a los campesinos”, refirió.