Más de 80% recarga

Al término de 2018, el mercado móvil en México contabilizó 121.8 millones de líneas activas (5.5% superior al correspondiente al cierre de 2017), de las cuales la mayor parte se mantiene como usuarios de prepago, señaló The Competitive Intelligence Unit (CIU).De acuerdo con la consultora, al cierre del año pasado, había 99.9 millones de líneas en prepago, 82% del total, con un crecimiento anual de 5.3%, mientras que en su modalidad de postpago o contrato, la base de usuarios alcanzó 21.9 millones, es decir 18% del total, lo que equivale a un alza de 6.2% en su comparativo anual."El éxito del sistema de prepago radica en que en nuestro país la penetración de los servicios financieros es muy poca todavía, eso te obliga a que no haya tantas personas con una tarjeta de crédito y que la puedan utilizar para contratar un plan tarifario", señaló Gonzalo Rojon, socio-director de The CIU.En entrevista con Notimex, indicó que después de la Reforma en Telecomunicaciones de 2013, cuando los precios en telefonía empezaron a bajar, los usuarios de postpago crecieron un poco, sin embargo, la mayoría de los usuarios se mantienen en el modelo de prepago."Ahora, la diferencia entre los planes y las recargas no es tan abismal como antes, incluso, ahora en postpago los planes han bajado mucho, pero tú tienes que pagar tu equipo, casi nadie te da un equipo gratuito con un plan", apuntó.