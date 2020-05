Más de cien casas de poetas se suman a iniciativa de escritor poblano

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El escritor Francisco Javier Estrada, presidente de la asociación civil Casas del Poeta,informó que dicha asociación se suma a la iniciativa emprendida por el escritor poblano Abel Pérez Rojas, identificada con el hashtag #Poesíaalasocho, la cual impulsa que la mayor cantidad de personas compartan poesía diariamente a las 20:00 horas, mientras dure la contingencia por el Covid-19.



Francisco Javier Estrada, quien es posgraduado en Enseñanza de Filosofía por la Universidad de Roma y presidente de la Academia Nacional de Literatura en el Estado de México, dijo que las artes son siempre un remanso en tiempos difíciles, en particular, la poesía es una vía de libertad no obstante el confinamiento voluntario que se debe guardar como medida de mitigación ante el coronavirus.



Por ello, la invitación para participar en el movimiento #Poesíaalasocho ha empezado a hacerse extensiva entre los difusores de la poesía de México y Estados Unidos, pertenecientes al colectivo que vio su origen en noviembre del año 2005.



Cabe destacar que Casas del Poeta A.C. tiene por objeto la difusión de la poesía, la creación de premios literarios y la edición de libros, siendo actualmente uno de los colectivos no gubernamentales que más publicaciones ha realizado en México.



#Poesíaalasocho ha ido ganando terreno entre los amantes de la poesía, actualmente ha sumado el respaldo de la Academia Nacional de Literatura de México, perteneciente a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, así como de escritores y artistas entre los

que se encuentran: Leticia Díaz Gama, Olivia Sesma Rascón, Lilia Rivera, Mino D'Blanc, Edith Barrios Rodríguez, Xóchitl Niezhdanova, María Anger, Elizabeth Damián, Macedonio Vidal, Joe Barcala, Azazel "El Vengador Anónimo", Marcel Moranchel, Itzel.



Velázquez, Mireya Ramírez, Enrique Canchola, Sarahí Jarquín, Miguel Barroso, Antonio Ruíz Sulayez, Rosa Isela Navarro, Gumecindo Orduña, Leticia Villegas, Yamell Paradoja, entre otros.