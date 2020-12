Más del 90% de los mexicanos gastarán menos en artículos no esenciales en 2021

Escuchar Nota

México.- La pandemia de Covid-19 ha causado entre los mexicanos una reducción de compra en artículos no esenciales, misma que continuará, al menos, en el primer semestre de 2021. El 91 por ciento de los mexicanos considera que reducirá sus gastos en productos que no son de primera necesidad durante la primera mitad del próximo año.



Los resultados de la encuesta “Perspectivas de la Industria de Consumo Durante el Covid-19”, realizado por la empresa de consultoría EY-Parthenon, demuestran que la crisis sanitaria continuará provocando entre los mexicanos un menor consumo en artículos no esenciales como ropa, bebidas alcohólicas, electrónicos, perfumería, entre otros.



La encuesta aplicada a más de cuatro mil consumidores de Colombia, México y Perú precisa que la movilidad reducida y la rápida disminución de ingresos económicos de las personas son los principales factores que han impactado el consumo en México, principalmente.



El 59 por ciento de los ciudadanos encuestados consideran que entre enero y junio de 2021 reducirán sus gastos en artículos esenciales y no esenciales, ya que prefieren gastar menos en comida y bebidas, así como el 47 por ciento también reducirá sus gastos en productos de cuidado personal.



Los resultados de la encuesta muestran que el 40 por ciento de los mexicanos también optará por reducir sus gastos en artículos de farmacia, es decir, medicamentos, mientras que el 41 por ciento lo hará en artículos de limpieza y el 57 por ciento en ropa, el 87 por ciento en bebidas alcohólicas, el 65 por ciento en dispositivos electrónicos y el 68 por ciento en perfumes y cosméticos.



Así, pues el 40 por ciento de los consumidores han optado por cambiar sus hábitos y preferencias hacia marcas más baratas en distintos artículos no esenciales a consecuencia de la pandemia de Covid-19, misma que a su vez ha provocado un incremento del comercio digital, cuyas percepciones de experiencia también han mejorado en los últimos meses.



Al respecto, Ángel Estrada, vicepresidente de Prácticas de Estrategias de EY-Pathernon, explicó en los resultados del estudio que la pandemia ha causado cambios en el consumo de los mexicanos, por lo que se estima que en el primer semestre de 2021, el 47 por ciento de los consumidores seguirán gastando menos tanto en artículos esenciales como no esenciales.



Por ello, recomendó a las empresas que existan incentivos de ventas estacionales para convencer a los consumidores que compren todo tipo de productos, por lo que deberán optar por el desarrollo de buenas promociones y ofertas, específicamente en productos como ropa, además de continuar con el comercio digital que ha ganado confianza entre los compradores.



También la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) estimó en su informe de expectativas de 2021 que la recuperación de la confianza del consumo será paulatina en países como México, pues existe poca certeza por parte de los consumidores para adquirir productos no esenciales.



Aunque estima una mejora en la capacidad de consumo de México, aún no logrará los niveles que se habían registrado previos a la pandemia, por lo que la recuperación será prolongada para el comercio presencial y mantendrá el dinamismo del comercio digital.



De manera coincidente el informe de consumo 2020 de la empresa PayPal indica que entre los mexicanos persiste una reducción en las compras de artículos no prioritarios, mientras que en aquellos que son esenciales han optado por aquellos con los precios más bajos sin un diferenciador claro entre las marcas.



Además, refiere que los gastos de artículos no esenciales ocurrirán principalmente en situaciones extraordinarias, debido a que la pandemia causó una reducción en la capacidad de gasto en los bolsillos de la población.