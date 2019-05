Más estrategia e inteligencia en materia de seguridad

Ante el clima de inseguridad que se desencadenó en Coahuila en las últimas semanas, con cifra de 33 muertos, el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, demandó mayor coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipales.“El Gobierno Federal está rebasado, lamentablemente los hechos se presentan en forma general en todo el país. No hay una entidad donde no se estén dando estos hechos de violencia”.Desde abril pasado, se han presentado en Coahuila diversos enfrentamientos entre corporaciones de seguridad y grupos de civiles armados en Saltillo, Torreón, San Juan de Sabinas, Acuña, Piedras Negras, Múzquiz, Monclova, Ramos Arizpe, Nava y Piedras Negras.“El Presidente de la República demandó una Guardia Nacional y de alguna manera, lo obtuvo, votamos todos a favor y hoy no hay pretexto en el combate a la delincuencia, en el combate al crimen organizado. Lo que México demanda es que vivamos en armonía y en paz”.Las autoridades atribuyen este repunte de violencia, a los intentos de un grupo delictivo por iniciar operaciones en el territorio de Coahuila.“En materia de seguridad, no podemos bajar la guardia, se ha avanzado mucho, hay que reconocer que el Gobierno del Estado está haciendo un gran esfuerzo, tiene que haber una gran coordinación entre los municipios, el Estado y la Federación”.El diputado consideró que se requiere mayor colaboración, más estrategia y más labores de inteligencia, y menos balas.“Lamentablemente, la violencia ha rebasado la capacidad del Gobierno Federal. Ha demostrado el Gobierno Federal falta de responsabilidad y de resultados, y es algo que los ciudadanos, en todo el país estamos demandando”.