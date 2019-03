‘Más importante ser ejemplo de honestidad que perseguir corruptos’

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la creación de los institutos anticorrupción y de transparencia solo han sido actos de simulación, pues fueron creados en el periodo neoliberal, cuando la corrupción dejó de ser delito grave."La corrupción dejó de ser delito grave en enero de 1994, quitaron como delito grave hechos de corrupción, entonces desde el 94 hasta ahora, estamos hablando de 25 años de impunidad, pero en esos 25 años, por la simulación, para engañar a la gente se crearon institutos de la transparencia, institutos anticorrupción y no sé cuántas cosas", dijo López Obrador en entrevista con grupo ACIR.El Presidente aseguró que para su gobierno es más importante acabar con la corrupción y ser ejemplo de honestidad que perseguir a los corruptos, pues consideró que lo más conveniente para el país es poner punto final."La justicia es castigar la ilegalidad, pero sobre todo prevenirla. Es más importante que demos el ejemplo de honestidad en el gobierno y acabar con la corrupción que estar persiguiendo corruptos. Si hiciéramos eso tendríamos que empezar con los de arriba porque también no se vale la simulación, es lo que han hecho durante mucho tiempo, de agarrar a chivos expiatorios para engañar de que no iba a haber corrupción".— ¿Es borrón y cuenta nueva? — le cuestionaron.— Como se le llame, es pensar hacia adelante y acabar con la corrupción y ya olvidarnos de ese periodo de 36 años de política neoliberal que tanto daño le hizo al país. Yo condeno más al modelo neoliberal que a las personas, yo creo que la condena tiene que ser a ese modelo para que no vuelva nunca más.Sobre la consulta ciudadana para juzgar a ex presidentes por actos de corrupción, y que se preveía se hiciera el 21 de marzo, López Obrador dijo que dicha consulta "no va", pues primero se debe reformar el artículo 35 de la Constitución para que el resultado sea vinculatorio."Nosotros no podemos actuar de esa manera, ¿qué estoy planteando? Déjenme avanzar, que demuestre que vamos a acabar con la corrupción, que se ajuste el marco legal, necesitamos reformar el artículo 35 de la Constitución para que las consultas sean vinculatorias y si se considera necesario vamos a poner a consulta el que se enjuicie a los ex presidentes, desde Salinas hasta Peña".