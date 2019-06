Más pruebas contra Naasón; detectan dos licencias falsas

Mientras la Corte aguarda para revisar a mediados de julio la posibilidad de que el apóstol de la iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, pudiera tener una fianza menor a los 50 millones de dólares, las autoridades revelaron otros hallazgos.De acuerdo con la procuraduría de California, al revisar el domicilio de García en Los Ángeles se encontraron dos licencias de conducir con su fotografía, pero con nombres y datos distintos.También hallaron unos 200 mil dólares en dinero en efectivo y en metales preciosos.La fiscalía informó que revisa docenas de celulares en busca de imágenes de pornografía infantil, pero aunque no ha confirmado si encontró pruebas, indicó que las imágenes serían “tan sólo la punta del iceberg”.Según las autoridades, una de las dos coacusadas, Alondra Ocampo, de 36 años, quien tiene una fianza de 25 millones de dólares, pasaba por celular imágenes de menores de edad para que Nassón Joaquín García eligiera, y está acusada de ser reclutadora de menores para actos sexuales tipo ritual con García.Ocampo es estudiante de la Universidad Estatal de California Cal State Domínguez Hills.Las autoridades no han informado si cuentan con nuevos testimonios de abusos después de que el procurador estatal Xavier Becerra, instó al público a denunciar de manera anónima casos propios o de personas conocidas.Los tres se han declarado inocentes de 26 cargos que incluyen tráfico de personas, pornografía infantil, abuso sexual de menores y violación de una mujer adulta y casada.Mientras tanto, la defensa de Naasón Joaquín García argumenta que el caso contra el llamado apóstol de la iglesia La Luz del Mundo se basa en discriminación porque, según abogados, si fuera la iglesia católica, no enfrentaría ese tipo de acusaciones.