Más vale comer huevito y frijoles que hacer maldades: excapitán de meseros

Escuchar Nota

Michoacán.- Un capitán de meseros, quien ahora se dedica a andar de franelero y lavacarros, se volvió viral en redes sociales.



Este personaje conocido como “El Corbatas” o “El Corbatín” labora desde hace más de 10 años en los estacionamientos viales de las inmediaciones del Seguro Social de Madero, en Michoacán.







“Había veces que en mis eventos se les caía la cartera, se les caían paquitas de billetes y pues yo, yo siempre he dicho que más vale comerse uno un huevito con frijolitos que andar haciendo maldades”, comentó.



A pesar de que “El Corbatas” o “El Corbatín” realiza su labor con orgullo, relata que hay personas que los discriminan.



“Nos discriminan como diciendo, hazte para allá, no necesito que me eches aguas”, agregó.