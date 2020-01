Masacre de Cieneguillas fue un ajuste de cuentas

Zacatecas, Zacatecas.- El director del CERESO de Cieneguillas, será removido, informó en conferencia de prensa el gobernador de Zacatecas, tras los hechos ocurridos los pasados martes y jueves donde 17 internos fueron asesinados.



Alejandro Tello, mandatario:



“No estoy con ello denostando el trabajo, el esfuerzo, el compromiso del titular hasta hoy, sin embargo consideramos necesario ya un relevo, máxime los suceso acaecidos”



El Secretario de Seguridad Pública, confirmó que la masacre de 17 internos se trató de una venganza de miembros del Cartel del Golfo en contra de su antiguo líder.







Ismael Camberos, secretario de Seguridad Pública de Zacatecas:



“Esta agresión era dirigida específicamente a ciertas personas y una de esas personas es la que usted menciona, él al exterior fue el líder de este grupo delictivo en el estado entonces sus antagónicos y por eso yo les he reiterado que esto es una pugna que se da entre cárteles, entre grupos desde afuera, vieron o planearon la manera de ultimarlo, entonces si estaba dirigida a esta persona por ser líder… fue líder en el estado esa persona” ¿No lo lograron verdad? “Si lo lograron, todos sus objetivos los lograron”



Según las primeras investigaciones de la fiscalía, se encontraron indicios de ADN de cavidades femeninas en las armas, lo que refuerza la teoría de las autoridades en relación a que fueron introducidas por familiares en horarios de visita.



“Si en un cañón encuentran perfil genético femenino es que se los introdujo en alguna oquedad para introducirlo y ahí ya nosotros no podemos hacer revisiones, entonces si hay evidencia científica ahorita que no fueron introducidas al menos por hombres y ahí es un penal que es varonil”, dice Camberos.



Por el momento no habrá traslado de reos a pesar de que existen más de 400 internos clasificados como de alta peligrosidad.



“Que la totalidad de esa población de esas personas privadas de su libertad están amparados contra estos traslados precisamente”, arega.



El gobernador del estado adelantó que intentará negociar con el presidente de la república la necesidad de construir un CERESO de alta seguridad antes de que una nueva masacre ocurra en este centro penitenciario.



Con informacion de Excélsior