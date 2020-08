Masacre, hombre asesina a su esposa, tres hijos y a su perro antes de suicidarse

Escuchar Nota

En Estados Unidos. La Policía encontró los cadáveres el 29 de julio en el domicilio de la familia en la ciudad de Elyria (Ohio) después de recibir la llamada del jefe del padre, que se extrañó de que no hubiera acudido al trabajo, informa RT En la casa los agentes: Gavin (12), Brianna (10) y Liam (6). En el lugar del asesinatoAl día siguiente, pero no aclaró como llegó a esas conclusiones.Según los familiares de los Nelson,Por su parte, los vecinos aseguraron que oyeron gritos y ruido de petardos la tarde del día anterior al crimen, pero no sospecharon que estuviera ocurriendo nada anormal., que creían que los Nelson eran la familia ideal. "John era el padre del año… Era el tipo de persona que trabaja para dárselo todo a sus amigos, familia e incluso a desconocidos", declaró uno de los familiares.