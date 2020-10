Mascotas felices en viviendas pequeñas; depende de la atención

Escuchar Nota

.- Buscar bocadillos, crear un circuito de obstáculos y dar masajes relajantes son actividades que pueden realizarse en casa con las mascotas., en especial si los paseos en exteriores están limitados como consecuencia de la pandemia del Covid-19., de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).Con el fin de evitar el estrés y el aburrimiento en espacios reducidos,Un juego tradicional y divertido es buscar bocadillos por la casa. Además, es un desafío mental que ejercita el olfato e inteligencia.Consiste en colocar algunos bocadillos sobre una toalla, una camisa o alguna tela dobla mientras la mascota ve a su tutor haciéndolo.Luego, se esconde la pieza en algún lugar de la casa que sea accesible para el animal y se pide que la busque.Si juegan varias veces al día, la porción de comida de la mascota debe disminuir un poco para evitar que coma en exceso y desarrolle sobrepeso.Las mascotas pueden volverse menos activas cuando permanecen en casa, una situación que vulnera su salud física y mental.Una actividad sencilla para evitar el sedentarismo en el hogar es tomar su juguete favorito y hacer que el animal siga a su tutor por la casa.Pueden correr o caminar, pero es importante realizar este juego en un sitio donde el piso no sea resbaloso para que no ocurran accidentes.Un ejercicio divertido para los perros es tomar el extremo de uno de sus juguetes favoritos, como uno de cuerda, y permitir que el can muerda el otro extremo.Sin soltar el artículo, tira y afloja. De vez en cuanto, deja ganar a la mascota para que sea más entretenido para ella.Nunca se debe tirar muy fuerte el juguete para sacárselo de la boca al can, puesto que puede causarle daños en su boca.Tampoco se tiene que tirar la cuerda de forma vertical para levantar al perro del suelo cuando la muerde porque puede ocasionarle problemas en la mandíbula, cuello y columna.Algunos tutores piensan que este juego induce a comportamientos agresivos, pero no hay nada que temer mientras se practique de forma tranquila y sin alterarse.Las cuerdas para perros deben ser resistentes para que no se rompan con facilidad. En general, están fabricadas de lino, cuero, algodón u otras fibras, así que deben reemplazarse cuando se deshilachan.Basta una botella de plástico y bocadillos para divertir hasta por horas a una mascota.A una botella limpia y seca deben hacérsele uno o más agujeros de un tamaño suficiente para que pasen los bocadillos.Los perros tendrán que jugar con este artículo para conseguir su alimento favorito.Algunos animales llegan a emocionarse tanto que destruyen el nuevo juguete, así que los tutores deben supervisar a sus mascotas mientras juegan.Si un perro destruye con facilidad la botella, puede hacerse el juguete con un material más resistente, como una tubería de PVC.En casa se puede diseñar un pequeño circuito de obstáculos para que las mascotas lo recorran una y otra vez.Los tutores pueden aprovechar este circuito casero para recorrerlo con sus animales para que ambos se ejerciten.Un obstáculo fácil de crear es uno de saltos básicos con una canasta de ropa, una barra de cortinas, un tubo de PVC o un hula hoop.También pueden ocuparse los túneles plegables de juguete. Al principio, los perros pueden evitar usarlos, por lo que se recomienda que los tutores se metan primera a ellos para que sus canes los sigan.Con piezas de madera o una superficie pueden hacerse rampas, mientras que algunas vigas pueden colocarse en el suelo.Cuando las mascotas consigan recorren todo el circuito, se puede cambiar el orden de los obstáculos.Los gatos disfrutan estar ocultos para acechar a sus presas, por lo que un juego sencillo consiste en que el tutor tome el rol de la presa.Los felinos podrán esconderse para después perseguir a su objetivo, que debe evitar los movimientos intensos para no sobreestimular a las mascotas, lo cual puede causarles agotamiento o desanimo.Una caja o detrás de una pared son sitios donde a los gatos les gusta esconderse.Con un juguete se pueden estimular los instintos de cacería de los gatos, además de fomentar su agilidad y velocidad.Hay que atar un juguete a una cuerda. Después, colocar el artículo cerca de animal para arrastrarlo, de manera que el felino intente atraparlo.De vez en cuando, se tiene que permitir que la mascota capture su objetivo para que no pierda el interés en el juego.