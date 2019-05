Massimiliano Allegri dejará dirección técnica de Juventus

El técnico Massimiliano Allegri dejará el banquillo de Juventus para la próxima campaña, como lo anunció este viernes el club que se coronó campeón de la Serie A en 2018-2019.En un comunicado, la institución informó que el estratega italiano no estará en la dirección técnica blanquinegra la siguiente temporada, por lo que convocó este sábado a una conferencia de prensa.“Massimiliano Allegri no se sentará en el banquillo de la Juventus en la próxima temporada 2019/2020”, citó el equipo en su portal.“El entrenador y el presidente Andrea Agnelli se encontrarán con los medios en una rueda de prensa, que tendrá lugar mañana, a las 14:00 horas en la sala de prensa del Allianz Stadium.”, así fue declarado en la página oficial.Allergi llegó a la institución en 2014 para poner a flote al conjunto de Turín, desde su llegada ganó cinco Ligas italianas de manera consecutiva; cuatro Copas de Italia y dos Supercopas italianas.El único pendiente que le quedará con la “Vecchia Signora” será el no conquistar la Champions League, a la que llegó a dos finales, pero perdió ambas ante Barcelona en 2015 y Real Madrid en 2017.