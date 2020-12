MasterChef México adelgaza con Photoshop a polémico participante y usuarios se enojan

Escuchar Nota

“Jajaja está bien pasada la edición”, “que divertida su foto jaja”, “Jajaja que gachos se vieron”, “Quien les hace los edits?”, entre otros, fueron los comentarios referentes a la repentina pérdida de peso en Erubiel.

El más reciente capítulo deardió más que las estufas de las estaciones y es que a medida que se acerca la final, algunos han comenzado a mostrar su lado más filoso para seguir en la competencia.Durante la emisión del pasado fin de semana,, una de las participantes más tranquilas del show se le fue a la yugular a, al acusarla de supuestamente hacer trampa en el reto que se les fue impuesto, sin embargo no fue la única en perder los estribos con tal de no ser el eliminado del día.Erubiel Sosa no contuvo sus hambre de poder tras ser nombrado capitán del equipo azul (conformado por) y sin pelos en la lengua, puso los puntos sobre las íes, al decirles que si resultaban ganadores, él se autonominaría para subir al balcón y salvarse el pellejo.La prepotencia y la falta de liderazgo fueron los factores determinantes para que Erubiel se friera en su propio aceite y todo resultara como una victoria para el equipo de, liderado porDesde el momento en que el equipo desaboreó la derrota, el resto de su equipo no dejó pasar la oportunidad para reprocharle sus errores, provocando la ira del originario dePara el reto de, Erubiel eligió los ingredientes con los que sus compañeros tendrían que cocinar y con alevosía y ventaja, el polémico participante asignó los ingredientes a su conveniencia, dando como resultado la salida deTras el controversial, en redes sociales no se hicieron esperar los memes en contra de Erubiel y todo empeoró para el jarocho, cuando la cuenta oficial dedelsubió una fotografía que resultó serEn la imagen se podía ver a Sosa con su mandil blanco, alas de ángel y una aureola, en contraste con otra en la que aparecía envuelto en llamas, personificando al mismísimo diablo.Pero no fue esto lo que causó furor, sino el hecho de que en su imagen de diablito, al participante de 34 años le restaron varios kilos.Sin duda alguna, Erubiel Sosa es el personaje que le ha traído sazón a esta temporada de MasterChef México y así como se ha ganado una gran cantidad de detractores, también hay un importante número de televidentes e internautas que se desviven por apoyarlo en redes sociales.