Mata a cuchilladas a su madre y abuela en Mérida

Mérida, Yuc.- Dos mujeres fueron asesinadas en el fraccionamiento Del Arco, al norte de la ciudad, este domingo y las primeras pesquisas indican que pudo ser el hijo y nieto de ellas.



La calle donde se ubica el predio fue acordonada por policías estatales. Aún no se conoce un pronunciamiento oficial de parte de las autoridades sobre el doble homicidio.



Se presume que el autor material del homicidio es el hijo y nieto de las dos mujeres asesinadas, es decir, madre y abuela del supuesto agresor, ya que se supo que hace unas semanas había agredido a su mamá.



Las primeras investigaciones arrojan que el objeto que usó el homicida fue un arma blanca. En la vivienda donde sucedió el trágico hecho no existen indicios de que la puerta ni las ventanas hayan sido forzadas o destrozadas.



Los sucesos ocurrieron en un predio de la calle 18 del fraccionamiento Del Arco, al norte de la ciudad. Gente que conocía a las occisas indicaron que semanas atrás el sospechoso había agredido a su madre y, al parecer, fue durante esta madrugada del domingo que cometió los asesinatos.



Al parecer, el presunto agresor ya fue detenido por las autoridades de seguridad pública del estado, aunque oficialmente no se ha confirmado.