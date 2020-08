Mata a negocios Covid en Ramos Arizpe

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Pese a que las armadoras y sus principales proveedoras han recuperado sus niveles de trabajo y producción, ello no se refleja en una mayor derrama económica en el sector comercio de Ramos Arizpe, donde las ventas siguen deprimidas y han causado el cierre de al menos 45 negocios.



Así lo expuso Arnoldo Saucedo, representante de los comerciantes de Ramos Arizpe y expresidente de la Canaco local, quien aseguró que si bien los trabajadores de esas grandes plantas ya están trabajando normal y recibiendo completo su salario, los negocios siguen con muy malas ventas.



“En lo que va de la pandemia, desde que la contingencia obligó al cierre de actividades comerciales hasta este momento, tenemos conocimiento de que han cerrado al menos 45 negocios, mismos que no volverán a abrir sus puertas, y en este mes pudiera darse el cierre de tres o cuatro más, cuyos propietarios hicieron hasta lo imposible para evitarlo, pero sin ventas, sin ingresos, no es posible seguir adelante.



“Y es que en Ramos Arizpe tuvimos mucho desempleo, y ahora que las grandes empresas han regresado a la normalidad en cuanto a producción y dinamismo, hay otras que no han regresado todavía al mismo nivel y que no han recontratado personal, pese a que ya tienen trabajo”, agregó.



Arnoldo Saucedo hizo un llamado a la gente de Ramos Arizpe “a que compre en las tiendas y negocios de nuestra ciudad para fortalecer nuestro mercado interno, en lugar de ir a comprar a Saltillo; que se queden y compren en Ramos Arizpe”.



Expuso que en la mayoría de los negocios, comercios, y prestadores de servicios la gente va a encontrar los mismos precios y calidad que encuentra en Saltillo, “entonces no hay por qué ir a comprar allá, si aquí podemos encontrar de todo”, y para ello pidió la comprensión de la gente sobre la importancia de fortalecer al sector comercio local.