Mata a perro y se impacta

Después de esquivar a varios automovilistas por algunos minutos, un perro fue arrollado la mañana del pasado domingo en las inmediaciones del bulevar Nazario Ortiz Garza.Los hechos se presentaron minutos antes de las 8:00 horas, cuando la conductora de un Chevrolet Sonic con matrícula FNK-72-22 se desplazada con dirección al norte con toda tranquilidad.Repentinamente. un perro obstruyó su circulación y tomó por sorpresa a la fémina, quien no tuvo el tiempo suficiente para frenar, embistiendo al can de maneraviolenta.El impacto fue de tal magnitud que el perroperdió la vida de manera inmediata, quedando tendido sobre el cordón cuneta a la vista de los automovilistas que circulaban por el lugar.Por si no fuera poco, la mujer impactó el frente de su vehículo contra el camellón lateral, causando daños de consideración al frente del sedán.