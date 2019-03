Mata a su ex esposa a navajazos

Una mujer identificada como Marlene Garcia Bolaños de 34 años murió esta noche en Urgencias del IMSS luego de ser atacada por su ex pareja a navajazos.Los hechos ocurrieron en la colonia Año dos mil en donde el agresor Arnulfo Campa Barrera atacó a la mujer luego de que esta decidió separarse de él.El presunto responsable de 51 años no soportó aparentemente enterarse de que su ex pareja ya sostenía otra relación por lo que fue a buscarla a su domicilio en la calle Zaman 819 donde luego de discutir la agredió a navajazos.La mujer fue trasladada en condición crítica cerca de las 9 de la noche a Urgencias en el hospital 11 del IMSS pero los médicos ya no pudieron salvarle la vida.La policía investigadora logró detener al agresor y lo puso a disposición del agente investigador del Ministerio Público.La fallecida recibió al.menos media docena de lesiones, varias de las cuales afectaron órganos vitales.