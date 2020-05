Mata coronavirus a sexto saltillense; dan positivo trillizos en Sacramento

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Ezequiel Blanco, de 66 años, fue la víctima número seis del coronavirus en Saltillo. Autoridades de la Secretaría de Salud informaron sobre la muerte del señor que sucumbió ante la pandemia, en el reporte del Plan Estatal de Prevención y Control Covid-19.



De acuerdo al último reporte durante este viernes se registraron 43 nuevos casos de contagios de Covid-19 en la entidad, así como dos defunciones, entre ellas las de Ezequiel y la de una mujer de 87 años en Monclova.









Ataca Covid a trillizos en Coahuila



Este viernes, en Sacramento, Coahuila, uno de los municipios más pequeños de la entidad, con apenas 3 mil 200 habitantes, se registró el primer contagio de trillizos documentado en toda la cobertura mediática de la pandemia en México.



Los dos varones y la mujer, de 14 años, pertenecen a una familia con residencia en la colonia 7 de Abril, cerca de la Zona Centro, donde se registró el primer contagio municipal.



Además de los trillizos, también se contagió otra hermana de 11 años y una niña de 2, que además de ser su familiar, vive en la misma manzana, sobre la calle Francisco I. Madero en plena Zona Centro del municipio de Sacramento, Coahuila.



El primer caso en la familia fue el padre de los trillizos, un hombre de 50 años, de oficio campesino y dio positivo la tarde del martes 5 de mayo. De acuerdo con la alcaldesa Yajaira Reyna Ramos, no se ha definido la fuente de su contagio.



“Este es un caso que no deja de asombrarnos porque hay una familia donde se enfermaron cuatro hermanitos, tres de 14 años, una de 11 años, y el papá, y a la mamá se le practicó la prueba y dio negativo, lo cual es muy extraño, porque ella estuvo en contacto con todos”, comentó la Alcaldesa.



En el municipio hay más niños afectados: una de 2 años y otra de 7, quienes dieron positivo durante las pruebas del cerco sanitario.



“Vecinos de ellos son dos familias más y una tercera familia ya estaba en aislamiento, prácticamente todos los niños están en una sola manzana, viven todos juntos, pero en diferentes hogares”, aseguró Reyna Ramos.



A pesar de no estar contagiada, la madre de la familia más afectada decidió quedarse en la casa para apoyar a sus hijos y al esposo durante su batalla con el virus.



“Ella ha tomado la decisión de quedarse con sus hijos y su esposo, va a utilizar medidas de prevención extremas, necesita mucho amor, y no vamos a dejarlos solos, vamos a estar al pendiente”, comentó la Presidenta Municipal.



Aunque hasta el momento el centro de la cabecera municipal continúa abierto al público, la actividad se ha reducido, al grado de que 67 fabricantes y 18 vendedores del producto estrella de Sacramento, el cono con dulce de leche, se quedaron sin trabajo, de acuerdo con la autoridad local.