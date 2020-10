Mata Covid a 81 saltillenses en 3 semanas; se dispara 24% Covid en Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coahuila- . Se ha vuelto a disparar la ocupación hospitalaria por contagios de coronavirus. En lo que va de octubre, se han reportado mil 222 nuevos contagios en Saltillo y los decesos no paran, pues en este mes se han sumado 81 a la lista, cinco de ellos este miércoles.









Luego de que el Subcomité Técnico Regional Covid-19 Sureste destacó un incremento de contagios, sobre todo en la población entre 20 y 40 años, se han reforzado los filtros sanitarios peatonales y vehiculares, con la instrucción de amonestar y en su caso multar a quien no porte el cubrebocas.



Hoy en día, la ocupación hospitalaria es de 56.1%, cuando a inicios de septiembre se reportó en 34.7 por ciento.



Para el cierre de septiembre, se contabilizaban 5 mil 89 contagios acumulados y 433 muertes en Saltillo, según datos de la Secretaría de Salud. Hasta ayer, la cifra ya llegaba a los 6 mil 311 contagios y 514 decesos.



En 21 días aumentaron 24% los contagios de Covid-19 en Saltillo y en 20.5% los decesos, de acuerdo con los reportes de la Secretaría de Salud.



El grueso de los contagios se está dando al segmento de la población que está asistiendo a reuniones sociales o restaurantes bar.



Al finalizar agosto había 449 activos y 178 camas Covid ocupadas, un mes después se reportaron 434 activos y 112 personas hospitalizadas por el virus, lo que significó en ese momento una reducción del 37% en ocupación hospitalaria.



Los esfuerzos conjuntos del estado y municipios, mediante los diferentes subcomités técnicos regionales, han ayudado a que los contagios no sean aún mayores; sin embargo, se han realizado exhortos a la población a seguir las medidas y no bajar la guardia ante el coronavirus.





CON INFORMACIÓN DE ARTURO ESTRADA ALARCÓN

ARMANDO MONTALVO

TERESA QUIROZ