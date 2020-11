Mata Covid en Saltillo al festival de la muerte

Escuchar Nota

Saltillo, Coahuila-. En 25 años de laborar en el ramo funerario, esta es la primera vez que Laura Velázquez se encuentra con un panteón desolado el Día de Muertos, no hay vendedores de flores, no hay altares en las tumbas, no hay ese desfile de cientos de personas que se aglomeran en la entrada del camposanto queriendo llegar hasta las lápidas de sus seres queridos.







Es una mañana fresca del 2 de noviembre y la entrada al panteón Santo Cristo luce desolada, faltan los puestos que se instalaban en el perímetro del camposanto, faltan las familias descendiendo de los vehículos con vistosos ramos de flores.



“Yo tengo 25 años en el ramo funerario y es la primera vez que veo un día 2 de noviembre así, totalmente solo, sin gente, sin todo lo que se lleva a cabo; somos un parque que nos hemos procurado año con año hacer una serie de actividades, todo buscando que sigamos honrando a los nuestros”.



Laura se refiere al Festival de la Muerte que se realizó el año pasado en el panteón Santo Cristo, en el que hubo exposiciones de catrinas, concurso de altares y hasta una pasarela.







Una celebración diferente



Este año, el panorama es totalmente diferente, la pandemia del nuevo coronavirus impidió que los mexicanos pudieran celebrar una de las tradiciones más arraigadas de nuestra cultura.



A pesar de que se ordenó el cierre de los camposantos desde el sábado pasado, aún hay quien se aventura a llegar a las puertas del panteón a ver si tiene una oportunidad de entrar.



Pero los encargados tienen la orden de no dejar pasar a nadie debido a que la restricción fue ordenada por el Gobierno del Estado, debido al aumento en el número de contagios del Covid-19.



Laura señaló que el viernes hubo una afluencia regular de las personas que aprovecharon que era el último día de apertura para arreglar las lápidas e instalar arreglos florales en las tumbas de sus seres queridos.







Un día como cualquiera



De la misma forma, en el panteón municipal de Santiago, solo se registraron dos servicios de inhumación con las medidas y protocolos establecidos, pero la visita a las tumbas también fue prohibida.



Tres niños observaban desde afuera la procesión que seguía a la carroza por la entrada principal del panteón.



Ahí también se percibía un ambiente desolador, no estaba el característico tianguis que se instala cada 2 de noviembre en la calle aledaña al camposanto, es un día como cualquier otro, dice el encargado.