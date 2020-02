Mata influenza a seis en enero en Jalisco

Escuchar Nota

Guadalajara, Jal.- ¿Ya te vacunaste contra la influenza? Si no es así, aún te encuentras a tiempo, ya que la enfermedad no ha perdonado a los jaliscienses.



De acuerdo con la Secretaría de Salud Federal (Ssa) esta enfermedad cerró enero con seis muertes.



A nivel nacional los estados que han reportado más decesos son Hidalgo con 14, en segundo lugar la Ciudad de México con 12 y en tercero Veracruz, en el que 10 personas también perdieron la vida.



Aunque Jalisco no figura entre los tres primeros lugares, actualmente ocupa el octavo después de Yucatán que ha registrado de igual manera seis muertes.



De la semana epidemiológica 4 a la 5, en total se han notificado 416 nuevos casos probables de influenza, ya que de mil 219 pasó a mil 635.



En el Estado existen 132 casos positivos, 50 más que la semana pasada cuando había solamente 82.



Por su parte la Secretaría de Salud Estatal (SSJ) informó que en Jalisco se han aplicado 1 millón 715 mil dosis de vacunas a la población vulnerable.



La SSJ señaló que las personas pueden acudir a los centros de salud, hospitales adscritos a la SSJ o en su caso a las delegaciones del IMSS o de las instituciones a las que las personas sean afiliados.