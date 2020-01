Mata pobreza a niña en Saltillo

Saltillo, Coah.- Con una lamentable pena, una familia de la colonia lomas de San Francisco terminó el año, al despertar este martes y ser informados que su hija de 6 años ya no contaba con signos vitales.



Fue alrededor de las 7:00 horas cuando los padres de Daana Nicole llegaron apresurados a la sala de urgencias de la institución humanitaria ubicada en el Centro Metropolitano, ya que su hija no respondía y no presentaba pulso.



El personal de Cruz Roja de inmediato les brindó atención, pero a los pocos minutos se informó que la infante había fallecido, dando aviso a las autoridades de la Fiscalía General del Estado.



Al arribar los agentes ministeriales tomaron conocimiento de los hechos y se entrevistaron con los familiares de la niña para la posible causa de la muerte, y posteriormente se ordenó el levantamiento del cuerpo.



Por fuentes extraoficiales se dio a conocer que Daana había tenido malestares estomacales durante el fin de semana, pero al ser una familia de escasos recursos no la llevaron al médico y solamente se le automedicó, pudiendo ser ésta la causa del deceso.



Ante la revisión superficial, la menor no presentaba alguna herida provocada por violencia, la cual le hubiera podido arrebatar la vida, por lo que el cuerpo fue trasladado hasta el Anfiteatro del Hospital Universitario para realizarle la necropsia de ley.



La infante vivía con sus padres en un tejabán en la colonia Lomas de San Francisco, donde además la mamá está en estado de gestación y con otro de sus hijos internado al tener problemas por ser prematuro.