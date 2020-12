Mata una ruta 4A a pedigüeño en LEA

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. Un hombre en silla de ruedas perdió la vida al ser atropellado por una ruta urbana en Prolongación Francisco Urdiñola, siendo la segunda ocasión en el mes que sufría una percance similar.



Fue alrededor de las 17:30 horas cuando Guadalupe Marcelo López Cano, de 42 años, se desplazaba en su silla de ruedas y al llegar al cruce con Periférico Luis Echeverría Álvarez y Francisco Urdiñola salió al paso de una ruta 4A, con número económico 77, que transitaba de norte a sur.



Uno de los testigos que viajaba en una motocicleta, señaló que el transporte urbano iba fuera de ruta, tenía la luz verde del semáforo y el minusválido se le atravesó y lo atropelló, al grado de pasarle las llantas por la cabeza.



El cuerpo de la víctima quedó tendido sobre el pavimento metros antes de llegar a LEA y el deceso fue confirmado por paramédicos de Cruz Roja, quienes después de la valoración cubrieron el cuerpo con algunas cobijas, ya que el rostro estaba completamente destrozado.







No se dio cuenta



Ante la situación unidades de la Policía Municipal y Policía de Tránsito abanderaron y acordonaron la vialidad cerrando por completo la circulación por Urdiñola, para realizar las diligencias correspondientes.



Minutos más tarde, personal de la Fiscalía General del Estado arribó al sitio y se encargó de hacer los peritajes para proceder con el levantamiento del cuerpo y poder trasladarlo hasta el Servicio Médico Forense, donde se le realizaría la necropsia de ley.



En cuanto a los hechos, el conductor de la unidad se desplazó varios metros sin darse cuenta del atropellamiento que había cometido, pero fue alcanzado por un motociclista, quien le informó lo ocurrido y se quedó en el lugar para afrontar los hechos.



La situación del conductor será definida por el Ministerio Público, mientras tanto quedó detenido hasta que se haga el deslinde de responsabilidades con la información recabada en el lugar del incidente.



Presuntamente Guadalupe Marcelo tenía como actividad atravesárseles a las camiones del transporte público para pedirles dinero y no proceder con un cargo legal, sin embargo, en esta ocasión el hombre no calculó lo que haría.







Salió bien librado



Hace 12 días el hombre sufrió un accidente similar en el cruce de LEA y el bulevar Manuel W. González, cuando Guadalupe Marcelo presuntamente bajaba por la rampa de un establecimiento en su silla de ruedas y el freno no le funcionó, por lo que salió y se atravesó la calle.



En ese momento un camión de la ruta 17 transitaba por la lateral de poniente a oriente de LEA e impactó a la silla, donde en esa ocasión el hombre no tuvo heridas de gravedad.



También en el primer incidente el concesionario se hizo responsable de los gastos médicos al ser una persona indigente y le otorgarían una silla de ruedas en mejores condiciones.