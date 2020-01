Matan a 10 en menos de 9 horas en Chihuahua

Escuchar Nota

Chihuahua.- En menos de nueve horas fueron ejecutadas diez personas en diferentes puntos del estado, destacando una masacre ocurrida en Ciudad Juárez en donde asesinaron a cinco personas.



En dicho contexto, el empresario Ignacio Manjarrez Ayub, miembro de la Comisión Nacional Ejecutiva de la Coparmex, señaló el fracaso de las mesas de seguridad.



Cuestionó que, “si las autoridades se juntan todas las mañanas para no sólo pasar el parte, sino ver estrategias, éstas no se están viendo, porque si hubiera una buena, el índice delincuencial no estaría aumentando”.



Consideró que no tienen claro la estrategia a seguir, y por ende no tienen resultados, o bien, la metodología no es la adecuada.



En los hechos violentos de ayer, el primero ocurrió cuando un grupo de entre 20 y 30 hombres armados arribó a la Mesa del Huracán, en el municipio de Madera, en donde dispararon en contra de varios domicilios, y minutos antes de las 12:00 horas atacaron a dos hombres que se encontraban en una Ford F-150, dejando tras el ataque un muerto y un herido.



Cerca de las 16:00 horas en un tramo carretero que conduce a Satevó, fueron localizados los cuerpos de dos hombres sin vida en el interior de una camioneta, la cual se encontraba en llamas y con varios impactos de bala.



Minutos después se reportó el asesinato de cinco personas que se encontraban al interior de un predio de la colonia Nuevo Hipódromo en Ciudad Juárez; a decir de los vecinos ese lugar era utilizado como punto de venta y consumo de drogas.



La novena víctima de homicidio se reportó cerca de las 17:30 horas en un camino que conduce a la colonia San José en la ciudad de Parral, tratándose de un joven con ropa deportiva, el cual tenía varios impactos de bala.



El último asesinato de la jornada violenta de ayer se registró en Chihuahua capital cerca de las 20:30 horas cuando hombres armados atacaron a una persona que caminaba por el cruce de las calles Monte Everest y Mineral San Pedro, en la colonia Los Minerales.



Manjarrez Ayub dijo que el plazo ya se venció y la mesa de seguridad integrada por los tres ámbitos de gobierno no ha dado resultado, ya que los índices delictivos como el homicidio doloso, no solo no bajan sino que va en permanente aumento.



Señaló que el año pasado ya fue catalogado como el más violento en materia de asesinatos, con más de 29 mil casos en el país y se habla de que de seguir la tendencia de homicidios como la que ya se registra en enero, el presente año podría ser más critico que el anterior.



Manjarrez Ayub evidenció las cifras de homicidios dolosos, ya que hay una discrepancia entre las que ofreció el gobierno federal a través del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con las que manejaron hace días los medios, ya que el primero señala que fueron 29 mil 401 y los segundos que reportaron 33 mil muertos.



Planteó que alguien está mintiendo sobre las cifras de homicidios dolosos, y la discrepancia es mucha, casi cuatro mil de diferencia.



El empresario miembro de la Comisión Nacional Ejecutiva de Coparmex, indicó que también en Chihuahua la cifra de asesinatos se fue a la alza el año pasado y sumaron dos mil 169 casos, cifra mayor a los mil 807 reportados en 2018.



Agregó que en el caso de los secuestros aumento en cinco casos, ya que fueron 15 el año pasado contra 10 del anterior.



Lo que tiene que ver con el robo a casa-habitación fueron tres mil 110 contra tres mil 132, unas 18 menos, en donde a lo mejor la gente no denunció, y no quiere decir que no hubo delitos.



Por lo que respecta al robo de vehículos, la estadística arroja que sí hubo unas 300 denuncias menos, para un total de cuatro mil 540.



En asalto a negocio hubo menos denuncias y se reportaron dos mil 268, unas 200 menos que en 2018, aunque eso no quiere decir que no hubo robos, ya que hay cifras negras y solo hay que ver cómo están ahora en enero.



Planteó que en extorsión aumentaron las denuncias de ocho que fueron en 2018 a 18 del 2019 en el estado de Chihuahua.



Informó que hace ya más de un año que entró la nueva administración del gobierno federal y desde entonces se ha integrado las mesas de seguridad en todo el país y no hay muchos resultados.



Señaló que se deberían de aprovechar realmente esas reuniones y validar estrategias que inhiban la comisión del delito, pero en realidad ya tienen más de un año y los índices van a la alza.



El empresario dijo que como se veía la incidencia de delitos durante el año pasado, se previó que cerraría mucho más alto en homicidios que los anteriores.



Subrayó finalmente que lo deseable es que los trabajos de la mesa de seguridad rindan frutos en Chihuahua y en todo el país.