Matan a 5 en ataque a bar en Celaya; comando armado hace 100 detonaciones

Guanajuato.- Cinco personas fueron asesinadas y una mujer presuntamente fue secuestrada tras un ataque a un bar de la ciudad de Celaya, en donde los atacantes habrían detonado sus armas casi 100 veces.



Las personas que perdieron la vida fueron dos mujeres y tres hombres, quienes fueron sorprendidos por un grupo armado que irrumpió en el bar Las Muñecas, localizado en la esquina de las calles Parque del Tulipán y Parque Floresta, en la colonia Del Parque, ubicado atrás del centro comercial Galerías, en este municipio guanajuatense.



A esta situación se suma el secuestro de una mujer, de acuerdo con autoridades locales, lo cual no había sido confirmado por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE).



Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:30 horas del pasado viernes 28 de febrero, cuando de dos vehículos bajaron seis hombres con armas largas y se dirigieron al bar Las Muñecas.



Al llegar, y sin dar la menor explicación, los sicarios dispararon en contra de quienes se encontraban en el lugar. Supuestamente habrían sido casi 100 detonaciones.



Vecinos de la zona dijeron haber escuchado una fuerte explosión.



En ese sentido, se sospecha que los responsables de la agresión también pudieron haber utilizado granadas en el ataque.



Fue desde el exterior del establecimiento que los sicarios abrieron fuego y presuntamente lanzaron algún artefacto explosivo.



Luego, los hombres entraron al lugar y se supone que también sacaron a una mujer para llevársela, de quien todavía no se tiene la precisión de los datos o si se registró el “levantón”.



Cuando policías y personal médico llegaron al lugar, encontraron a tres hombres y una mujer ya sin vida a causa de los disparos.



Las autoridades estatales no han aclarado si las víctimas mortales que dejó el ataque eran clientes o empleados del lugar.



Una mujer y un hombre –ambos de 32 años de edad– estaban heridos y fueron llevados a un hospital para que recibieran la atención médica necesaria, Sin embargo, cerca de la medianoche, la Fiscalía General del Estado fue informada del fallecimiento de la mujer, con lo que en total suman cinco personas asesinadas.



A pesar del operativo implementado por las autoridades estatales para la localización de los agresores, todavía no se han reportado detenciones o la ubicación de los sicarios.



Peritos de la Fiscalía encontraron numerosos casquillos correspondientes a armas largas y aseguraron una motocicleta en el exterior del bar ubicado atrás del centro comercial Galerías.



La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato abrió una carpeta de investigación por el ataque armado ocurrido en un bar de esta ciudad, que dejó un saldo de cinco muertos y un lesionado.