Matan a alumna dentro de Universidad de Zacatecas

Una alumna de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) fue asesinada a balazos esta tarde al interior de las instalaciones de la Unidad Académica de Derecho.La mujer, identificada como Nayeli Noemí de 22 años de edad, cursaba el décimo semestre de la carrera.Los hechos sucedieron alrededor de las 18:40 horas en uno de los pasillos de la escuela ubicada en la capital del Estado.En el momento del ataque el Fiscal Francisco Murillo se encontraba en las instalaciones en una reunión de trabajo con el director del plantel, Juan Carlos Guerrero."En uno de los espacios de esta escuela fue agredida una persona del sexo femenino, una persona de nombre Nayeli Noemi, persona que perdió la vida", confirmó el funcionario estatal."Inmediatamente se inició una persecución vía tierra, lamentablemente no fue posible hasta este momento alcanzarla (al atacante), sin embargo, continúa la operación", aseveró.El Fiscal detalló que fue una sola persona la que realizó los disparos de arma de fuego."Al parecer era una solo, pero como se dio, corrieron varias personas al mismo tiempo, no sabemos si se trataba de alumnos que estaban tratando de resguardar su propia seguridad", indicó."Lo que sí sabemos que fue una persona la que hace las detonaciones, tenemos ahí una posible afiliación de cómo iba vestido en ese momento, vamos a tratar de que algunos testigos y las cámaras de videovigilancia que tiene la escuela de Derecho para identificar a esta persona".Murillo abundó que se abrió una carpeta de investigación por estos hechos y que peritos de la Fiscalía estatal realizaron el levantamiento del cuerpo y de los elementos balísticos.El director Juan Carlos Guerrero Fuentes informó mediante un comunicado la suspensión de actividades académicas a partir de este jueves hasta nuevo aviso."Esto con el propósito de no entorpecer las investigación que lleva a cabo la autoridad correspondiente", comunicó.